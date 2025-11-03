Валя Иванова устроила для дочери Тимати 'спа' на берегу океана: "Что вы знаете о люксе?"

Избранница Тимати Валентина Иванова в эти дни наслаждается отдыхом на берегу океана. Но обязанностей заботится о дочери с молодой мамы никто не снимал. В личном блоге Валя показала, как развлекает на пляже крошку Эмму.

'Спа' для дочери Тимати

Валя Иванова устроила для крошки Эммы импровизированное 'спа' на берегу океана. Она уложила дочку в надувной бассейн и подливала туда воду из океана. Эмма довольно размахивала ручками и ножками и весело гулила в ответ на ухаживания мамы.

"Что вы знаете о люксе?" — подписала забавные кадры в личном блоге Валя Иванова.

А еще она показала подросшую Эмму на фото. Валя запечатлела дочку на шезлонге. Малышка принимала солнечные ванны в пудровой панаме и тоненьких шортиках.