Валя Иванова устроила для дочери Тимати 'спа' на берегу океана: "Что вы знаете о люксе?"

Избранница Тимати Валентина Иванова в эти дни наслаждается отдыхом на берегу океана. Но обязанностей заботится о дочери с молодой мамы никто не снимал. В личном блоге Валя показала, как развлекает на пляже крошку Эмму.
'Спа' для дочери Тимати
Валя Иванова устроила для крошки Эммы импровизированное 'спа' на берегу океана. Она уложила дочку в надувной бассейн и подливала туда воду из океана. Эмма довольно размахивала ручками и ножками и весело гулила в ответ на ухаживания мамы.
"Что вы знаете о люксе?" — подписала забавные кадры в личном блоге Валя Иванова.
А еще она показала подросшую Эмму на фото. Валя запечатлела дочку на шезлонге. Малышка принимала солнечные ванны в пудровой панаме и тоненьких шортиках.
Дочь Тимати и Вали Ивановой. Фото: соцсети Вали Ивановой
Когда родилась дочь Тимати и Вали Ивановой
Валя Иванова родила дочь Эмму от Тимати 2 августа. Не так давно Валя получила дорогой подарок от Тимати за дочь. Музыкант и бизнесмен преподнес возлюбленной суперкар за 250 млн рублей.
Теперь еще Тимати вывез Валю Иванову вместе с дочкой на океан. Здесь Валентина первым делом пожаловалась, что не высыпается уже три месяца. Тимати на океане занимается серфингом, а Валя нянчит дочь. Но зато они вместе.
Тимати нарвался на жуткий хейт в Сети, когда после появления дочери на свет улетел отмечать свой день рождения в Турцию. Поклонники осудили поступок Тимати, бросившего новоиспеченную мать одну. В Сети заявили, что от таких, как Тимати, категорически нельзя рожать.
Но Тимати ровно так же вел себя, когда родился его сын от Анастасии Решетовой Ратмир. Он точно также оставил Решетову с новорожденным младенцем, а сам улетел заниматься серфингом на океан.
А вы как считаете, у отношений Тимати и Вали Ивановой есть будущее? Ответьте в комментариях.
Читайте также: