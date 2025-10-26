Тимати подарил Валентине Ивановой иномарку за 250 млн рублей

Недавно известный рэпер Тимати удивил свою любимую девушку Валентину Иванову шикарным подарком — гиперкаром Koenigsegg Regera.

Какой подарок Тимати сделал Ивановой

Этот автомобиль считается одним из самых дорогих и эксклюзивных на рынке. Его стоимость колеблется в пределах 3-4 миллиона долларов. Это порядка 250 млн рублей. Но, похоже, что на своих близких рэпер экономить не привык.

Ограниченный выпуск делает авто еще более редким и ценным. А салон иномарки выполнен в синем цвете кожи. Что создает элегантный контраст с внешним видом машины.

Вскоре после своего дня рождения Валентина Иванова решила поделиться радостью с подписчиками, опубликовав фотографии своей новенькой машины в соцсети.

Какие иномарки предпочитают звезды шоу-бизнеса

Среди звезд российского шоу-бизнеса автомобили класса люкс стали привычным делом. Например, недавно певица Инстасамка тоже обновила свой автопарк, купив себе спортивный McLaren 720S Spider, цена которого составляет примерно 30 млн рублей.

Однако самое главное событие в жизни Тимати и Валентины Ивановой случилось совсем недавно. В августе 2025 года пара стала родителями очаровательной девочки по имени Эмма. Теперь молодая семья делится счастливыми моментами, публикуя первые снимки ребенка в соцсетях.

Таким образом, жизнь знаменитых пар полна ярких моментов, будь то дорогие подарки или рождение наследников.

Ранее мы писали, что Тимати привел Валентину на вечеринку Ксении Собчак в стиле "нулевых", где их угощали черной икрой прямо в тазиках. Также появились слухи, что Юнусов готов жениться на своей возлюбленной после того, как та родила ему дочку Эмму.

А как вы считаете, зачем Тимати подарил возлюбленной элитную иномарку, если она сидит дома? Пишите в комментариях.