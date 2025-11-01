Валя Иванова с дочкой Тимати вышла на связь с берегов океана: "Я мама и я не высыпаюсь уже три месяца"

Дошла очередь отдохнуть и до возлюбленной Тимати, молодой мамы Вали Ивановой. Рэпер наконец-то вывез к океану и Валю, и дочку Эмму. Трехмесячная малышка впервые искупалась в большой воде.
Жалобы Вали Ивановой
Валентина Иванова в личном блоге пожаловалась на недосыпы. Даже во время отдыха на океане ей не удается полноценно спать. Валя рассказала, что наносит макияж, чтобы хорошо выглядеть в кадре.
Ведь ей предстояло запечатлеть важнейшее событие в жизни маленькой дочери — первое купание Эммы в открытом океане!
"Я мама и я не высыпаюсь уже три месяца. Сделала себе легкий макияж, чтобы пойти пофоткаться, потому что мы прилетели на океан, и это будет наше первое купание, которое я хочу запечатлеть", — поделилась в личном блоге Валя Иванова.
Она разместила снимок малышки Эммы. Девочка облачена в белое боди с надписью: 'Рожденная для серфинга в Абу-Даби'. Тимати известен своей любовью к этому развлечению. И на океан он приехал, чтобы порассекать волны.
Дочка Тимати и Валентины Ивановой Эмма. Фото: соцсети Вали Ивановой
Когда родилась дочь Тимати и Вали Ивановой?
Дочь Тимати и Вали Ивановой появилась на свет 2 августа. Встретив молодую маму с новорожденной наследницей из клиники, Тимати упорхнул из дома. В компании звездных друзей он отправился отмечать день рождения в Турции.
Поклонники осудили поступок Тимати, бросившего новоиспеченную мать одну. В Сети заявили, что от таких, как Тимати, категорически нельзя рожать.
На защиту Тимати тогда встала его мама Симона Юнусова. Она сказала, что он не должен сидеть дома и менять памперсы дочери. Но рэпер придумал лучший способ замять скандал. Он подарил Валентине Ивановой суперкар за 250 млн рублей.
Валя Иванова с дочкой Тимати Эммой. Фото: соцсети Валентины Ивановой
Малышка Эмма стала первым ребенком для Валентины Ивановой и третьим для Тимати. У музыканта и бизнесмена есть дочь Алиса и сын Ратмир от предыдущих отношений с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.
А вы как считаете, не рано ли Тимати и Валя Иванова повезли дочь на океан? Может, Эмме стоило сначала подрасти? Ответьте в комментариях.
Читайте также: