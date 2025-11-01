Валя Иванова с дочкой Тимати вышла на связь с берегов океана: "Я мама и я не высыпаюсь уже три месяца"

Дошла очередь отдохнуть и до возлюбленной Тимати, молодой мамы Вали Ивановой. Рэпер наконец-то вывез к океану и Валю, и дочку Эмму. Трехмесячная малышка впервые искупалась в большой воде.

Жалобы Вали Ивановой

Валентина Иванова в личном блоге пожаловалась на недосыпы. Даже во время отдыха на океане ей не удается полноценно спать. Валя рассказала, что наносит макияж, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

Ведь ей предстояло запечатлеть важнейшее событие в жизни маленькой дочери — первое купание Эммы в открытом океане!

"Я мама и я не высыпаюсь уже три месяца. Сделала себе легкий макияж, чтобы пойти пофоткаться, потому что мы прилетели на океан, и это будет наше первое купание, которое я хочу запечатлеть", — поделилась в личном блоге Валя Иванова.

Она разместила снимок малышки Эммы. Девочка облачена в белое боди с надписью: 'Рожденная для серфинга в Абу-Даби'. Тимати известен своей любовью к этому развлечению. И на океан он приехал, чтобы порассекать волны.