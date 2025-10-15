Мама Тимати заявила, что женщина должна жертвовать своими интересами ради ребенка: послание для Валентины?

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова в личном
Мнение мамы Тимати о материнстве
Симона Юнусова в телеграм-канале рассказала о споре с няней внучки Алисы. Женщина учила дочь Тимати своим правилам. По ее мнению, девушка должна как можно раньше выйти замуж и родить ребенка.
Симона Юнусова с таким раскладом няни категорически не согласна. Ее взгляды на жизнь и материнство кардинально противоположны тем, которые пыталась внушить женщина ее внучке Алисе. Симона считает, что важна материальная и ментальная готовность к материнству.
"Мне кажется, что дети должны появляться тогда, когда женщина готова и четко понимает, что может дать ребенку. Важна зрелость и умение жертвовать своими интересами", — сделала акцент Симона Юнусова.
Слова мамы Тимати — посыл для Вали Ивановой?
Многие пользователи считали в словах Симоны Юнусовой посыл женщинам, родившим детей от ее сына, рэпера Тимати. Таких на сегодня уже трое. Мама старшей дочери Тимати Алисы, модель Алена Шишкова, мама сына Тимати Ратмира, модель Анастасия Решетова, и мама младшей дочери Тимати Эммы, модель Валентина Иванова.
Мамы старших детей Тимати — экс-избранницы рэпера. Валя Иванова — пока действующая невеста рэпера. И именно ей пришлось жертвовать своими интересами, когда на свет появилась ее дочка Эмма.
Валентина Иванова с дочкой Эммой. Фото: соцсети Вали Ивановой
Как вел себя Тимати, когда родила Валя Иванова
Дочь Вали Ивановой и Тимати появилась на свет 2 августа. Молодой отец забрал новорожденную малышку и ее маму из роддома и тут же укатил по своим делам. 15 августа Тимати исполнилось 42 года.
Отмечать эту дату он отправился в компании друзей в турецкий Бодрум. Тусовка на яхте, красивые девушки, музыка, танцы, шампанское. Все как положено.
Валя Иванова смиренно ждала возвращения Тимати дома с новорожденной дочкой на руках. Поведение Тимати вызвало шквал негодования в Сети. Симона Юнусова тогда сына оправдала. Она заявила, что он не должен сидеть дома и менять памперсы младенцам.
А вы как считаете, мама Тимати права? женщина должна жертвовать всем ради ребенка? Ответьте в комментариях.
