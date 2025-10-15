Мама Тимати заявила, что женщина должна жертвовать своими интересами ради ребенка: послание для Валентины?

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова в личном телеграм-канале сформулировала свое воспитательное кредо. Она озвучила, какой должна быть женщина, решившаяся обзавестись ребенком. Слова Симоны прозвучали как посыл избранницам Тимати, родившим от него детей.

Мнение мамы Тимати о материнстве

Симона Юнусова в телеграм-канале рассказала о споре с няней внучки Алисы. Женщина учила дочь Тимати своим правилам. По ее мнению, девушка должна как можно раньше выйти замуж и родить ребенка.

Симона Юнусова с таким раскладом няни категорически не согласна. Ее взгляды на жизнь и материнство кардинально противоположны тем, которые пыталась внушить женщина ее внучке Алисе. Симона считает, что важна материальная и ментальная готовность к материнству.

"Мне кажется, что дети должны появляться тогда, когда женщина готова и четко понимает, что может дать ребенку. Важна зрелость и умение жертвовать своими интересами", — сделала акцент Симона Юнусова.

Слова мамы Тимати — посыл для Вали Ивановой?

Многие пользователи считали в словах Симоны Юнусовой посыл женщинам, родившим детей от ее сына, рэпера Тимати. Таких на сегодня уже трое. Мама старшей дочери Тимати Алисы, модель Алена Шишкова, мама сына Тимати Ратмира, модель Анастасия Решетова, и мама младшей дочери Тимати Эммы, модель Валентина Иванова.

Мамы старших детей Тимати — экс-избранницы рэпера. Валя Иванова — пока действующая невеста рэпера. И именно ей пришлось жертвовать своими интересами, когда на свет появилась ее дочка Эмма.