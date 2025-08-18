"От таких рожать нельзя": бросившего Валю Иванову Тимати осудили в Сети — развлекся на яхте в Турции

Пользователи осудили рэпера Тимати за некрасивый поступок. Он оставил Валю Иванову с новорожденной дочкой в Москве. А сам укатил в Турцию отмечать свой день рождения на яхте.

Что пишут в Сети о поступке Тимати

В личном блоге Тимати рассказал, что отпраздновал свое 42-летие в Бодруме. Он арендовал роскошную яхту. Компания веселилась до утра.

Вечеринку Тимати закатил меньше чем через две недели после рождения дочери Эммы. Малышка вместе с мамой осталась в Москве. Поступок Тимати вызвал недоумение у его подписчиков.

"Девочки, от таких рожать нельзя. То есть у него жена дома с первенцем новорожденным (переживает весь треш), а он в Бодруме отдыхает", — возмутилась jekaterina.me. "Это, конечно, лучше, чем Джиган отмечал рождение своего сына. Но при всем своем уважении и любви к творчеству Тимати, я бы не хотела быть матерью его детей", — высказалась natalya_mokina.