"От таких рожать нельзя": бросившего Валю Иванову Тимати осудили в Сети — развлекся на яхте в Турции

Пользователи осудили рэпера Тимати за некрасивый поступок. Он оставил Валю Иванову с новорожденной дочкой в Москве. А сам укатил в Турцию отмечать свой день рождения на яхте.
Что пишут в Сети о поступке Тимати
В личном блоге Тимати рассказал, что отпраздновал свое 42-летие в Бодруме. Он арендовал роскошную яхту. Компания веселилась до утра.
Вечеринку Тимати закатил меньше чем через две недели после рождения дочери Эммы. Малышка вместе с мамой осталась в Москве. Поступок Тимати вызвал недоумение у его подписчиков.
"Девочки, от таких рожать нельзя. То есть у него жена дома с первенцем новорожденным (переживает весь треш), а он в Бодруме отдыхает", — возмутилась jekaterina.me.
"Это, конечно, лучше, чем Джиган отмечал рождение своего сына. Но при всем своем уважении и любви к творчеству Тимати, я бы не хотела быть матерью его детей", — высказалась natalya_mokina.
"Такое ощущение, что послеродовая депрессия всегда у Тимати", — написала ania_kissel.
"Я никогда не пишу комментарии. Но это очень отвратительный поступок — оставить женщину одну с ребенком после родов. Еще и выставляет фото и гордится этим. Стало очень жалко женщину. Знаешь, Бог все видит. А другим женщинам что хочу сказать… Держитесь подальше от нарциссов. Вот именно так выглядит поведение настоящего нарцисса. Тотальный абьюз. Сначала сделать женщину зависимой от себя с ребенком и деньгами, а потом самое интересное только начинается. Дорогие женщины, когда видите ‘красные флаги’, бегите. Вы не лучше всех остальных 1000 женщин. Он с вами также поступит. Бегите, пока не поздно. Иначе будете всю жизнь вот так страдать. И не в деньгах счастье", — посоветовала Christinaovaa.
"Валя, держись. Сочувствую. У нее и так гормоны скачут, а еще папа ребенка так далеко", — поддержала молодую маму elenasheenkova1102.
"Наделал детей и в закат на яхте с мужиками укатил", — удивилась trinakatrina22.
"Я думал, он памперсы малой покупает и молоко на водяной бане греет", — высказался borovikandrew.
Что произошло 2 августа
Тимати 2 августа стал папой в третий раз. В этот день Валентина Иванова родила ему дочку Эмму. На родах присутствовала мама Тимати, Симона.
Именно ей было доверено перерезать пуповину внучке. Поведение Симоны на родах у Вали вызвало гневную реакцию в Сети. Но Валя Иванова заступилась за маму Тимати и поблагодарила ее, назвав свекровью.
Интересно, что Тимати вел себя примерно так же, как сейчас, и после появления на свет сына Ратмира. Как только Анастасия Решетова родила, Тимати укатил на Мальдивы кататься на серфе. Участь Решетовой известна. Неужели то же самое ждет и Валентину Иванову?
