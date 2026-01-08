Тимати устроил вечеринку в Куршевеле: кто зажигал под его музыку?

Одним из завсегдатаев Куршевеля является рэпер и бизнесмен Тимати. На этот раз он устроил вечеринку в одном из клубов фешенебельного французского курорта, представ на ней в качестве диджея. Музыка, танцы, ностальгия и очень узнаваемые лица вокруг.

Тимати совмещает отдых и работу

Тимати был и остается одним из самых частых гостей курорта. Многодетный отец успешно совмещает отдых с работой. Артист выступает на закрытых мероприятиях, исполняя свои хиты. Под них публика танцует и подпевает во весь голос.

На вечеринках Тимати преобладают гости из России. Он снова и снова возвращает публику в прошлое. В его сете на этот раз звучали не только собственные хиты. Для российской публики он включал и популярную песню Татьяны Куртуковой 'Матушка-земля'. Зал пел под нее хором, не сдерживая эмоций.

Кто танцевал под сет Тимати?

В зале было много известных персон. Среди гостей тусовки были дочь миллиардера Диана Манасир, звезда 'Дома-2' Инесса Шевчук, дочь клипмейкера Павла Худякова Тоня, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, блогер Виктория Портфолио и другие представители светской тусовки.

Диана Манасир активно делилась в соцсетях фото и видео с курорта. Она показывала, как проходила вечеринка. Как и другие гости, она отрывалась под треки Тимати. А еще успела сделать множество эффектных снимков на фоне заснеженных гор.

А где же Валя Иванова?

Взял ли Тимати на этот раз с собой Валю Иванову с маленькой дочкой, остается загадкой. В личном блоге ни Валентина, ни Тимати не публикуют снимков из Куршевеля. Рэпер лишь разместил фото из Дубая, где провел финальные дни 2025 года.

Валентине Ивановой не привыкать оставаться без Тимати. Музыкант покинул Валю сразу после рождения дочери. Эмма появилась на свет в канун дня рождения своего звездного папы. Так что, тот, встретив маму с малышкой из роддома, сел в самолет и улетел в Турцию.

В Бодруме Тимати закатил вечеринку на яхте в честь своего 42-го дня рождения. За это в Сети его жутко хейтили. И только Валя Иванова безропотно ждала возвращения домой блудного отца. И дождалась!

В следующую поездку, уже не к морю, а к океану Тимати взял Валю Иванову и дочку Эмму с собой. Валя радостно делилась кадрами Тимати с дочкой, словно стремясь доказать всем, какой он прекрасный отец.

А вы как считаете, Тимати ведет себя корректно по отношению к Вале Ивановой? Ответьте в комментариях.