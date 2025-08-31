Валя Иванова доказала, что Тимати предан ей: "Миссис и мистер "красные флаги" — проводят время вместе

Избранница Тимати, Валентина Иванова, дала понять, что носит одну фамилию с музыкантом. Она вновь заинтриговала своим возможным замужеством. Как Валя изящно намекнула, что является женой Тимати?
Валя Иванова и Тимати поженились?
Валентина Иванова в личном блоге разместила совместное фото с Тимати. В кадре парочка запечатлена в примерочной магазина одежды. Валя и Тимати облачены в наряды в стиле фэмили лук.
На Вале красуется худи, а на Тимати — свитшот красных. Обе вещи красного цвета. Под снимком Валя потроллила хейтеров и намекнула на то, что у них с Тимати одна фамилия.
"Миссис и мистер "красные флаги", — написала Иванова под фото.
Валя Иванова и Тимати. Фото: соцсети Вали Ивановой
Валя Иванова предъявила доказательства преданности Тимати ей и дочери
Те, кто следит за событиями в жизни Тимати и Вали Ивановой, прекрасно поняли смысл подписи под фото. Им Валя передала привет хейтерам. В Сети были возмущены поведением Тимати.
Рэпер после рождения дочери улетел в Бодрум праздновать свой 42-1 день рождения. Валя осталась дома с малышкой Эммой. За это Тимати подвергли критике, назвали абьюзером и указали Вале на 'красные флаги'.
Тимати в комментариях ответил одной из дамочек. И подписался, как 'Мистер красный флаг'. Теперь его поддержала и Валентина Иванова.
Своим фото она доказала, что Тимати предан ей, а она — ему. Не исключено, что пара поженилась. Ведь Валя называет маму Тимати, Симону Юнусову, в публикациях в личном блоге своей свекровью. Валентину за это в Сети высмеяли.
Дочь Тимати и Ивановой
Дочь Тимати и Вали Ивановой появилась на свет 2 августа. Валю материнство изменило, сделав самой счастливой. Молодая мама наслаждается общением с крошечной Эммой и сама кормит ее грудью.
Валя Иванова с дочкой Тимати Эммой. Фото: соцсети Вали Ивановой
