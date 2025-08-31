Валя Иванова доказала, что Тимати предан ей: "Миссис и мистер "красные флаги" — проводят время вместе

Валя Иванова предъявила доказательства преданности Тимати ей и дочери

Те, кто следит за событиями в жизни Тимати и Вали Ивановой, прекрасно поняли смысл подписи под фото. Им Валя передала привет хейтерам. В Сети были возмущены поведением Тимати.

Рэпер после рождения дочери улетел в Бодрум праздновать свой 42-1 день рождения. Валя осталась дома с малышкой Эммой. За это Тимати подвергли критике, назвали абьюзером и указали Вале на 'красные флаги'.

Тимати в комментариях ответил одной из дамочек. И подписался, как 'Мистер красный флаг'. Теперь его поддержала и Валентина Иванова.

Своим фото она доказала, что Тимати предан ей, а она — ему. Не исключено, что пара поженилась. Ведь Валя называет маму Тимати, Симону Юнусову, в публикациях в личном блоге своей свекровью. Валентину за это в Сети высмеяли.

Дочь Тимати и Ивановой

Дочь Тимати и Вали Ивановой появилась на свет 2 августа. Валю материнство изменило, сделав самой счастливой. Молодая мама наслаждается общением с крошечной Эммой и сама кормит ее грудью.