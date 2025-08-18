Ничего не меняется у Тимати: Валя Иванова сидит дома с новорожденной дочкой, а рэпер отрывается на яхте в Бодруме

Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, закатил шикарную вечеринку на роскошной яхте. Все происходило в турецком Бодруме. И все бы ничего, но отец-молодец оставил одну дома недавно родившую ему дочь Валю Иванову.
Тимати в восторге от праздника
15 августа рэпер Тимати отпраздновал свое 42-летие. За пару недель до этого он стал папой в третий раз. Второго августа появилась на свет его дочка Эмма.
Но наличие новорожденного ребенка для Тимати не стало веским поводом отменять грандиозную тусовку в Бодруме. Все-таки день рождения только раз в году! С веселой компанией Тимати на частном суперджете улетел в Турцию.
В личном блоге Тимати делился кадрами своей шикарной вечеринки и демонстрировал роскошный лайнер. Огромная яхта гудела от веселого праздника рэпера. Ночная дискотека, тосты, фейерверки!
"Лучший праздник в лучшей компании", — лаконично поделился Тимати в личном блоге.
Яхта, на которой Тимати отмечал день рождения. Фото: соцсети Тимати
Невеста Тимати осталась дома
В лучшей компании на лучшем празднике не смогла побывать только возлюбленная Тимати, Валентина Иванова. Ей сейчас не до шумных тусовок. У Вали на руках новорожденная дочка Эмма.
Молодая мамочка праздновала две недели дочери без участия молодого отца. Валя Иванова при этом исправно ставила лайки постам Тимати. Следила, как любимый развлекается на яхте.
Тимати верен своим привычкам
Тимати явно демонстрирует, что не намерен менять свой образ жизни. И появление наследников не должно как-то трансформировать его планы. Поклонники прекрасно помнят, что и после рождения сына Ратмира Тимати исчез из дома.
Тогда, в октябре 2019 года, Тимати укатил на Мальдивы. Он катался на серфе в то время, как Анастасия Решетова сидела дома с новорожденным Ратмиром на руках. Ничего не меняется!
Под присмотром Симоны?
Валентине Ивановой справляться с новорожденной дочкой, вероятно, помогает мама Тимати. Симона Юнусова присутствовала на родах у Вали. Она даже перерезала пуповину у внучки Эммы.
После хейта в Сети по этому поводу Валя Иванова написала пост благодарности. В нем она назвала Симону свекровью. Намекнула, что Тимати на ней женился?
Читайте также:
Добавить комментарий