Ничего не меняется у Тимати: Валя Иванова сидит дома с новорожденной дочкой, а рэпер отрывается на яхте в Бодруме

Музыкант и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, закатил шикарную вечеринку на роскошной яхте. Все происходило в турецком Бодруме. И все бы ничего, но отец-молодец оставил одну дома недавно родившую ему дочь Валю Иванову.

Тимати в восторге от праздника

15 августа рэпер Тимати отпраздновал свое 42-летие. За пару недель до этого он стал папой в третий раз. Второго августа появилась на свет его дочка Эмма.

Но наличие новорожденного ребенка для Тимати не стало веским поводом отменять грандиозную тусовку в Бодруме. Все-таки день рождения только раз в году! С веселой компанией Тимати на частном суперджете улетел в Турцию.

В личном блоге Тимати делился кадрами своей шикарной вечеринки и демонстрировал роскошный лайнер. Огромная яхта гудела от веселого праздника рэпера. Ночная дискотека, тосты, фейерверки!