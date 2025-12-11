Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев официально развелись: как вела себя пара

Актерская пара Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц больше не муж и жена. Под занавес года супруги расторгли брак в суде. Их семья просуществовала всего пять лет.

Что случилось в суде

Марка Богатырева и Татьяну Арнтгольц официально развели 11 декабря. Брак расторгнут в суде Нижегородского района Москвы. Ни Марк Богатырев, ни Татьяна Арнтгольц в суд не явились и не прислали своих представителей. Но закон этого и не требует. Пару развели без присутствия.

Кто стал инициатором развода?

Инициатором развода стал Марк Богатырев. Он еще в ноябре подал иск в суд с требованием расторгнуть его брак с Татьяной Арнтгольц. Правда, тогда же Богатырев опроверг сообщения о намерении расстаться с женой. Он заявил, что пока они не разводятся.

Но уже в конце ноября состоялось первое судебное заседание по бракоразводному процессу звезд. На него тоже ни Богатырев, ни Арнтгольц не явились. Некогда?

Почему развелись Богатырев и Арнтгольц?

Марк Богатырев в интервью давал понять, что не очень доволен тем, как складывается семейная жизнь с Татьяной. Она постоянно была занята. Богатырев признавался, что увидеть жену дома — это большая редкость.

Зато самого Богатырева поклонники видели в компании незнакомки в одном из московских увеселительных заведений. Тогда и поползли слухи о возможном скором расставании Богатырева и Арнтгольц.

Брак Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева просуществовал пять лет. О том, что они тайно зарегистрировали брак, стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021-го родился сын пары Даниил.

