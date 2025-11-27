Арнтгольц и Богатырев начали бракоразводный процесс: что произошло в суде

В Лефортовском суде Москвы 27 ноября должно было состояться первое слушание по бракоразводному процессу Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева. Но у здания суда собралась только пресса. Что случилось со звездными супругами? Передумали разводиться?

Арнтгольц и Богатырев проигнорировали суд

Ни Татьяна Арнтгольц, ни Марк Богатырев на первое судебное заседание по своему разводу не явились. Беседа в суде все же состоялась, но без присутствия сторон. Следующее заседание назначено на 11 декабря.

Вероятно, на него Богатырев и Арнтгольц уже приедут. Если, конечно, не передумают разводиться.

Что случилось с Богатыревым и Арнтгольц?

О том, что Марк Богатырев обратился в суд с заявлением о разводе с Татьяной Арнтгольц, стало известно в начале ноября. Правда, Марк тогда же опроверг сообщения о намерении расстаться с женой. Он заявил, что пока они не разводятся.

Но в суде подтвердили, что звездная пара готовится к расторжению брака. Соответствующее заявление на тот момент уже было зарегистрировано.

Брак Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева просуществовал пять лет. О том, что они тайно зарегистрировали брак, стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021-го родился сын пары Даниил.

Некоторое время назад появились сообщения о том, что в семье не все гладко. Марка Богатырева видели в одном из столичных клубов с блондинкой.

По материалам VOICE

А вам жаль, что Богатырев и Арнтгольц разводятся? Ответьте в комментариях.