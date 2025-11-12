Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев разводятся. Одна из самых красивых актерских пар приняла решение расстаться после пять лет брака. По какой причине не сложилась эта звездная семья?

Кто подал на развод?

Известно, что Марк Богатырев подал заявление на развод с Татьяной Арнтгольц. 10 ноября его иск к жене был зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы. Пока ни Богатырев, ни Арнтгольц никаких заявлений о разрыве не сделали.

Сколько прожили в браке Богатырев и Арнтгольц?

Брак Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева просуществовал пять лет. О том, что они тайно зарегистрировали брак, стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021-го родился сын пары Даниил.

Марк Богатырев обожает сына и периодически показывает его в своем личном блоге. Для Татьяны Арнтгольц брак с Марком Богатыревым стал вторым. Ранее она была замужем за актером Иваном Жидковым.

У пары есть дочь. После развода Арнтгольц и Жидков сохранили дружеские отношения и прекрасно общаются ради наследницы.

Почему разводсят Богатырев и Арнтгольц?

О том, что брак Богатырева и Арнтгольц переживает кризис, поклонники догадывались уже давно. Пара вместе не появлялась на публике. Марк Богатырев не скрывал, что в семье есть сложности. А Арнтгольц признавалась, что у нее с мужем разные рабочие графики и они почти не видятся.

А не так давно Марка Богатырева видели в одном из столичных баров в компании симпатичной блондинки. Обручального кольца на безымянном пальце Марка в тот момент не было.

Что сказал Богатырев о разводе с Арнтгольц?

Марк Богатырев уже успел выступить с опровержением сообщений о разводе. Он заявил, что это ошибка. Никаких заявлений он не подавал. И с женой не разводится.

"Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка", — цитирует Super.ru Марка Богатырева.

А вы верите Марку Богатыреву? Ответьте в комментариях.