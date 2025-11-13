Почему Богатырев назвал жизнь с Арнтгольц 'пороховой бочкой': "Увидеть ее дома — большая редкость"

В окружении Татьяны Арнтгольц никто не берется комментировать ее возможный развод с Марком Богатыревым. Говорят, что звезда сериала "Кухня" уже подал иск в суд о расторжении брака. При этом сам Богатырев говорит, что пока никто не разводится. Возможно, что пара ждет официального подтверждения нового статуса.

Почему Богатырев мог подать на развод

Актер гордится своим отцовством. У него подрастает четырехлетний сын Данила. Муж Арнтгольц не раз говорил, что ему было важно участвовать в воспитании ребенка. Ведь он сам рос без отца. Поэтому Богатырев так много внимания уделял сынишке. Но если Марк разведется с женой, то опека над мальчиком скорее всего останется у нее.

Еще в апреле ходили слухи, что актер снял обручальное кольцо. И назвал жизнь с Арнтгольц "пороховой бочкой", пишет kp.ru.

"Когда ты живешь с актрисой, это всегда немножко пороховая бочка. Потому что это эмоции, у нее свой гастрольный график. И иногда увидеть ее дома — большая редкость", — говорил Богатырев.

Свое заявление о разводе звезда "Кухни" подал 10 ноября. После этого Татьяну также видели на публике без кольца, что еще больше подогрело слухи о расставании пары.

Что скрывает Богатырев

Журналисты также утверждали, что еще летом 2024 года муж Арнтгольц влип в скандал, когда его заметили в баре с девушками. Но тогда никто не придал этому особого значения. Ведь Богатырев мог отдыхать в кругу друзей. Но удивило поклонников и то, что Татьяна в это время была дома с их сыном Данилой.

Также утверждалось, что Марк без стеснения обнимал некую блондинку. Но в итоге актер только отшутился от этой истории, сказав, что он "засветился" перед таблоидами.

С Арнтгольц Марк познакомился еще восемь лет назад. В 2020-м они сыграли свадьбу. И спустя год у пары родился общий ребенок. У Татьяны также есть дочка Мария от бывшего мужа Ивана Жидкова. С ним она поддерживает теплые отношения.

А как вы считаете, почему Богатырев может развестись с женой? Пишите в комментариях.