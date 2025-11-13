Почему разводятся Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев: "Я хочу иногда беспорядочных связей"

Как сообщают СМИ, пятилетний брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц подошел к концу. Актеры, которые начали встречаться в 2018 году и поженились в 2020-м, подали на развод. Информация об иске о расторжении брака появилась на сайте мирового суда Москвы. Причем в качестве истца выступает именно Богатырев.
Однако сам актер в разговоре с Super.ru опроверг эти сведения.
"Нет, это неправда. Это все слухи. Мы пока не разводимся", — отметил Марк.
Возможно, опровергая слухи о разводе, Марк Богатырев не хочет выносить сор из избы. И так происходит уже не в первый раз.
В апреле этого года артист появился на одном из светских мероприятий без обручального кольца. А когда журналисты поинтересовались причиной исчезновения украшения, сказал, что просто любит носить разные кольца и не хочет себя ограничивать только одним. Правда, на пальце Татьяны также не было кольца.
Как же так вышло, что одна из самых красивых актерских пар распадается? Ведь у них все так красиво начиналось…
Как познакомились Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев
Познакомившись на съемках сериала "Наживка для ангела", Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев сразу нашли общий язык, но стали парой только после окончания проекта. Причем не было бы счастья, да несчастье помогло.
Марк угодил в больницу. Татьяна сразу же позвонила актеру, чтобы справиться о его здоровье. Богатырев понял, что она беспокоится за него.
После его выписки актеры встретились, и это положило начало их роману.
В 2020 году влюбленные поженились. Этот брак для Татьяны второй: ее первым мужем был актер Иван Жидков, отец ее дочери Марии.
Когда Марк осознал, что Татьяна — его судьба, он сделал ей предложение. На день рождения актрисы влюбленные отправились в Таиланд. И именно там, на пляже, Богатырев встал на одно колено и произнес заветные слова. Татьяна, не раздумывая, согласилась.
Позже Арнтгольц делилась, что искренне любила своего избранника, но о свадьбе никогда не думала, поэтому его предложение стало для нее приятной неожиданностью.
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: кадр из сериала "Наживка для ангела"
Их бракосочетание в 2020-м прошло тихо и скромно, в кругу родных и близких. Спустя год супруги стали родителями — на свет появился их сын Данила.
Марк признавался, что поначалу отцовство далось ему нелегко. Но потом он понял, что это величайшее счастье.
Супруги тщательно оберегали частную жизнь от посторонних, создавая для поклонников картинку идеальной семьи. Однако за этим фасадом скрывались разногласия, которые в конечном итоге и привели пару к расставанию.
Слухи об изменах Марка Богатырева
Слухи о проблемах в паре появились еще в прошлом году. Так, в июне 2024 года звезду сериала "Кухня" практически поймали на измене. Тогда его заметили в компании другой девушки в ночном клубе, Марк танцевал с незнакомкой. Свидетели утверждали, что руки актера были на ее бедрах.
Кстати, в одном из своих интервью Марк сам говорил, что не выносит рутину и предпочитает активный образ жизни, намекая на то, что для него важна свобода в отношениях.
"Я хочу иногда беспорядочных связей. Что касается секса, для меня это чуть больше — это общение, это романтика, эстетство" — отмечал артист в разговоре с Пятым каналом. Правда, еще до женитьбы на Татьяне.
Поначалу Марк Богатырев утверждал, что в семье все в порядке. Якобы в их отношениях царит полная идиллия.
"Мы стараемся вместе смотреть кино, гуляем, посещаем детские спектакли. Я как-то так очень наполняюсь каким-то хорошим самочувствием от этого", — говорил Богатырев.
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев. Фото: Борис Кудрявов / "Комсомольская правда"
Татьяна Арнтгольц контролировала расходы мужа?
Однако потом Марк практически перестал бывать на людях с женой, а в беседах с прессой все чаще поднимал щепетильные вопросы их семейной жизни. Он откровенничал, что Татьяна установила строгий финансовый контроль и следила за его финансовыми расходами.
Мужчина сравнивал брак с актрисой с "пороховой бочкой", ссылаясь на ее вспыльчивый характер и постоянные разъезды, из-за которых совместные вечера становились редкой роскошью.
Его супруга, в свою очередь, отмечала, что главной проблемой является катастрофическая нехватка времени на друг друга из-за несогласованных рабочих графиков.
Также супруги очень сильно ревновали друг друга и даже обращались за помощью к психологу.
Однако раз Марк Богатырев опроверг слухи о разводе с женой, будем надеяться, что все-таки звездные супруги передумают расставаться. По крайней мере, у них есть еще месяц на обдумывание этого важного решения.
