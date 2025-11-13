Почему разводятся Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев: "Я хочу иногда беспорядочных связей"

Как сообщают СМИ, пятилетний брак Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц подошел к концу. Актеры, которые начали встречаться в 2018 году и поженились в 2020-м, подали на развод. Информация об иске о расторжении брака появилась на сайте мирового суда Москвы. Причем в качестве истца выступает именно Богатырев.

Однако сам актер в разговоре с Super.ru опроверг эти сведения.

"Нет, это неправда. Это все слухи. Мы пока не разводимся", — отметил Марк.

Возможно, опровергая слухи о разводе, Марк Богатырев не хочет выносить сор из избы. И так происходит уже не в первый раз.

В апреле этого года артист появился на одном из светских мероприятий без обручального кольца. А когда журналисты поинтересовались причиной исчезновения украшения, сказал, что просто любит носить разные кольца и не хочет себя ограничивать только одним. Правда, на пальце Татьяны также не было кольца.

Как же так вышло, что одна из самых красивых актерских пар распадается? Ведь у них все так красиво начиналось…

Как познакомились Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев

Познакомившись на съемках сериала "Наживка для ангела", Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев сразу нашли общий язык, но стали парой только после окончания проекта. Причем не было бы счастья, да несчастье помогло.

Марк угодил в больницу. Татьяна сразу же позвонила актеру, чтобы справиться о его здоровье. Богатырев понял, что она беспокоится за него.

После его выписки актеры встретились, и это положило начало их роману.

В 2020 году влюбленные поженились. Этот брак для Татьяны второй: ее первым мужем был актер Иван Жидков, отец ее дочери Марии.

Когда Марк осознал, что Татьяна — его судьба, он сделал ей предложение. На день рождения актрисы влюбленные отправились в Таиланд. И именно там, на пляже, Богатырев встал на одно колено и произнес заветные слова. Татьяна, не раздумывая, согласилась.

Позже Арнтгольц делилась, что искренне любила своего избранника, но о свадьбе никогда не думала, поэтому его предложение стало для нее приятной неожиданностью.