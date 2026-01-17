Сыновья Золотовицкого вспомнили о последних словах отца: "Показал палец и сказал: "Во!"

Сыновья Золотовицкого рассказали о главном, чему учил их отец. Особенно выпукло это было во время болезни Золотовицкого. Игорь Яковлевич очень мужественно переносил все, что с ним происходит. Казалось, он не боялся смерти.

"Он научил нас смеяться смерти, страху и ужасу прямо в лицо. Это удивительное свойство, которое мало у кого можно найти. Это добродушный смех...", — рассказали сыновья Игоря Золотовицкого.

Они признались, что им было очень сложно выбрать фотографии отца для демонстрации на церемонии прощания с ним. Перед камерой Золотовицкий нещадно дурачился и выглядел смешным. Хотел, чтобы его запомнили именно таким.

"Сейчас все видели нарезку фотографий… Господи, как сложно их было выбрать. Потому что все фотографии — это папа в смешном костюме, или на нем лежит кошка, или они голые с Сан Санычем Калягиным, или он надел на голову пакет и стоит с пивом. Это он, он такой! Потому что это какое-то предназначение — дарить радость, иронию. Он как рыцарь, как Дон Кихот идет вперед со своими шутками", — добавили сыновья Золотовицкого.

Когда не стало Игоря Золотовицкого?

Игорь Золотовицкий скончался 14 января. Ему было 64 года. Причиной смерти Игоря Золотовицкого стал рак, свой тяжелый диагноз артист скрывал от всех.

17 января состоялась церемония прощания с Игорем Золотовицким. Она прошла в МХТ имени Чехова.