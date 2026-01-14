Скрывал до конца: раскрыта причина смерти Игоря Золотовицкого

В среду, 14 января, стало известно о смерти известного актера и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Ему было 64 года. Коллеги и поклонники были потрясены этой новостью, так как режиссер и артист скрывал свою болезнь от общественности.

Диагноз: рак желудка

Причиной смерти стала серьезная болезнь — онкология. Как сообщает ТАСС , у Игоря Яковлевича был рак желудка. Он не афишировал проблемы со здоровьем, поэтому известие о его уходе стало шоком для всех, кто его знал.

Артист скончался сегодня утром, около 9:30, в одной из московских больниц, куда его госпитализировали в начале января.

Карьера: более 80 ролей в кино и театре

Игорь Золотовицкий был известен не только как театральный руководитель, но и как востребованный актер. Он снялся в большом количестве фильмов и сериалов, среди которых зрителям хорошо знакомы «Ландыш серебристый», «Не бойся, я с тобой», «Марш Турецкого», «Каменская», «Библиотекарь» и многие другие.

С 2013 года он возглавлял Школу-студию МХАТ, а также несколько лет был заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Последние месяцы: отмененные спектакли и ухудшение состояния

О том, что со здоровьем артиста не все в порядке, стало понятно еще полтора месяца назад. Спектакль с его участием «Винни-Пуховские чтения» сначала перенесли, а потом и вовсе заменили на другую постановку. Это произошло из-за того, что состояние Золотовицкого постепенно, но неуклонно ухудшалось.

Семья

Игорь Золотовицкий оставил после себя семью. Со своей супругой Верой Харыбиной он прожил в браке 37 лет. У них есть двое взрослых сыновей — Алексей и Александр.