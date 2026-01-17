Портрет в черной раме, рядом букеты белых эустом: как проходит прощание с Игорем Золотовицким

Гражданская панихида по Игорю Золотовицкому проходит на Основной сцене МХТ с десяти утра. На 13 часов запланировано отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Арбат, цветы и коридор из ОМОНа

Люди собираются в Камергерском переулке. Вдоль улицы выстроился целый ряд сотрудников ОМОН. Горожане подходят к театру и останавливаются у входа. Пространство перед зданием превращается в место тихого сбора поклонников.

В холле театра стоит портрет артиста. Он утопает в белых эустомах и алых гвоздиках. Рядом — венки от культурных учреждений, творческих союзов, выпускников Школы-студии МХАТ. Цветы лежат плотным ковром, вокруг задерживаются зрители и коллеги.

Одним из первых на прощание прибыл Евгений Гришковец. Он поделился своими воспоминаниями об Игоре Золотовицком.

"Золотовицкий — это суть МХАТа, душа этого театра. Для людей, кто его знал — это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Это больше, чем школа-студия МХАТ, это больше, чем система Станиславского. Как раз он был сугубо театральным артистом, у него было не так много киноролей. Для тех, кто видел его на сцене хотя бы раз, это было чудо", — сказал Гришковец.

Поклонники Золотовицкого внимательно прислушивались к каждой фразе Гришковца. Многие задерживались у портрета Игоря Яковлевича, внимательно вглядываясь в него, словно пытаясь запомнить ушедшего от нас артиста.