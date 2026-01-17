Портрет в черной раме, рядом букеты белых эустом: как проходит прощание с Игорем Золотовицким

Гражданская панихида по Игорю Золотовицкому проходит на Основной сцене МХТ с десяти утра. На 13 часов запланировано отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.
Арбат, цветы и коридор из ОМОНа
Люди собираются в Камергерском переулке. Вдоль улицы выстроился целый ряд сотрудников ОМОН. Горожане подходят к театру и останавливаются у входа. Пространство перед зданием превращается в место тихого сбора поклонников.
В холле театра стоит портрет артиста. Он утопает в белых эустомах и алых гвоздиках. Рядом — венки от культурных учреждений, творческих союзов, выпускников Школы-студии МХАТ. Цветы лежат плотным ковром, вокруг задерживаются зрители и коллеги.
Одним из первых на прощание прибыл Евгений Гришковец. Он поделился своими воспоминаниями об Игоре Золотовицком.
"Золотовицкий — это суть МХАТа, душа этого театра. Для людей, кто его знал — это не просто ушедший человек, это исчезнувший мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут. Это больше, чем школа-студия МХАТ, это больше, чем система Станиславского. Как раз он был сугубо театральным артистом, у него было не так много киноролей. Для тех, кто видел его на сцене хотя бы раз, это было чудо", — сказал Гришковец.
Поклонники Золотовицкого внимательно прислушивались к каждой фразе Гришковца. Многие задерживались у портрета Игоря Яковлевича, внимательно вглядываясь в него, словно пытаясь запомнить ушедшего от нас артиста.
Гроб с телом Игоря Золотовицкого на сцене МХТ. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Последние месяцы борьбы
Режиссер ушел из жизни 14 января от рака желудка. Только самые близкие знали, что Игорь Золотовицкий полгода боролся со страшным недугом. Он продолжал жить в привычном ритме до самых последних своих дней.
10 января состояние заслуженного артиста резко ухудшилось. Врачи положили его в больницу и подключили к ИВЛ. Но спасти Игоря Яковлевича не удалось.
Марина Брусникина рассказывала о последнем звонке ей Золотовицкого. По ее словам, он был полон надежд на выздоровление. Золотовицкий сказал ей, что все идет по плану.
Сын Игоря Золотовицкого незадолго до его ухода из жизни писал в личном блоге, что верит в выздоровление отца. Алексей Золотовицкий признавался, что живет надеждами на наступивший год. Но, увы, они не оправдались.
Гвоздики и розы в холле МХТ имени Чехова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
