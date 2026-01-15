Ширвиндт тронул признанием о Золотовицком: "Пока не понимаю, как это — без него"

Телеведущий Михаил Ширвиндт в личном блоге поделился эмоциями, которые испытал, узнав о кончине Игоря Золотовицкого. Он дал понять, что ему тяжело принять смерть друга. Ширвиндт все еще мыслит о Золотовицком, как о живом.

Что сказал Ширвиндт о Золотовицком

Михаил Ширвиндт дал понять, что новость о кончине Игоря Золотовицкого стала для него сильным ударом. Вместе они делали выпуски шоу "Гараж" на YouTube. Но в какой-то момент шоу перестало выходить.

И только сейчас Михаил Ширвиндт раскрыл, по какой причине это произошло. Золотовицкий из-за болезни не мог сниматься. Ширвиндт хранил тайну друга до самого его ухода.

"Мы были настолько на одной волне, что общаться с ним было легко, как дышать… И вот его нет. Умер Игорь Золотовицкий. Я настолько привык быть с ним, что пока не понимаю, как это — без него", — поделился Михаил Ширвиндт в личном блоге.

Ширвиндт признался, что все еще мыслит о Золотовицком, словно тот жив. Он рассказал о своей первой мысли, которая возникла после объявления места прощания. Оно состоится во МХАТе 17 января.

"Первая мысль была — надо позвонить Игорю, попросить пропуск на машину… Бред. Кошмар. Ужас", — добавил Ширвиндт.

Когда не стало Золотовицкого

О кончине Игоря Золотовицкого стало известно 14 января. Известный актер и ректор Школы-студии МХАТ болел раком и скрывал свой смертельный диагноз от всех.

Ранее друг Золотовицкого, телеведущий Вадим Верник, говорил, что тот никогда не показывал, как ему тяжело. По словам Верника, Золотовицкий был невероятно позитивным человеком и дарил окружающим только радость от своего присутствия рядом с ними.