Пророческая цыганская роль Игоря Золотовицкого: как артист сыграл собственный уход

Последняя роль Игоря Золотовицкого, чья фильмография включает свыше 90 картин, оказалась пророческой. В сериале "Улица Шекспира" он сыграл цыганского барона Червоня. И, увы, многосерийная лента завершилась сценой роскошных похорон персонажа и показом его склепа.
Как сериал "Улица Шекспира" мог повлиять на дальнейшую жизнь Игоря Золотовицкого
По мнению некоторых поклонников, именно съемки в том сериале негативно повлияли на здоровье Игоря Золотовицкого. Вскоре после них актер столкнулся с серьезным заболеванием. В 2025 году у него обнаружили рак желудка. Пройденное лечение не помогло, и здоровье артиста стало катастрофически ухудшаться.
К концу того же года из-за прогрессирования онкологии и сердечной недостаточности его трижды госпитализировали. Нарушение в работе митрального клапана сердца было диагностировано у артиста за много лет до этого.
Несмотря на свой недуг, Золотовицкий до последнего вел насыщенную творческую жизнь: продолжал сниматься, играть в театре и руководить Школой-студией МХАТ (на посту ректора с 2013 года). Его уход стал тяжелым ударом для родных, близких, товарищей по сцене и многочисленных почитателей его таланта.
Возвращаясь к "Улице Шекспира", кинокритик Сергей Ильченко отметил, что Игорь Золотовицкий играл цыганских баронов и раньше, но теперь к его таланту прибавился опыт и возраст. Поэтому в сериале у Игоря Золотовицкого получился очень яркий и колоритный персонаж.
Еще одна мистическая роль Игоря Золотовицкого
"Сыграть он мог кого угодно от бандита до манерного француза, причем очень убедительно", – сказал Сергей Ильченко в комментариях изданию "Петербургский дневник".
Игорь Золотовицкий. Фото: кадр из сериала "Библиотекарь"
Также Ильченко порекомендовал зрителям обратиться еще к одной мистической работе Игоря Золотовицкого – роли Лагудова в сериале "Библиотекарь".
По словам кинокритика, это история о волшебных книгах, открывающих доступ к сверхъестественным силам. Для актера сыграть в таком проекте — значит принять вызов и оживить персонажа с мистической аурой, чья сущность интригует и будоражит воображение зрителей.
И по мнению Сергея Ильченко, Игорь Золотовицкий справился с этой задачей исключительно убедительно.
