Состоялся первый показ спектакля Ефремова после освобождения: кто был в зале

Короткий вечер в закрытом зале превратился в большое событие. Михаил Ефремов снова вышел к зрителям. И зал ответил ему десятиминутными овациями и цветами.

Ефремов: только для своих

Мероприятие прошло в ограниченном кругу, для "своих". Поддержать Михаила Ефремова после продолжительного перерыва собралось немало прославленных коллег: Сергей Шакуров, Александр Адабашьян, Николай Бурляев, Александр Цыпкин, Михаил Горевой, Дмитрий Бикбаев, Светлана Тома.

Александр Адабашьян присутствовал здесь не просто в качестве гостя: именно он создал сценическую версию пьесы. В зале присутствовало множество узнаваемых персон. При этом близких родственников Михаила Олеговича среди зрителей не оказалось. Вероятно, они посетят постановку в другой раз.

Никита Михалков предупреждает и шутит со сцены

Перед стартом представления на сцену поднялся Никита Михалков, чтобы произнести вступительную речь. Он с ходу задал настроение вечера и открыто обозначил характер мероприятия.

"Главное, чтобы к концу спектакля вас не оказалось меньше, чем сейчас. Я хочу вас предупредить: это прогон репетиции. Поэтому я прошу меня простить, если по ходу спектакля мне придется делать поправки, — это не неуважение к вам, а необходимость, потому что это первый показ на зрителей", — обратился Никита Михалков к присутствующим в зале.

История двух бывших: Он и Она на одной сцене

По сценарию на подмостках появляются два персонажа: Он и Она. Партнершей Ефремова выступила Анна Михалкова. Сюжет рассказывает о некогда супружеской паре, которая неожиданно оказывается наедине спустя много лет после развода.

Внешне их диалог выглядит уравновешенным, но под поверхностью скрываются невысказанные признания, душевная боль, давние воспоминания и вопросы без ответов. На сцене лишь двое, однако их общее прошлое словно превращается в третьего участника беседы.

Дед Мороз, смокинг и нижнее белье

Сюжет стартует с того, что герой Ефремова связывается с бывшей супругой через видеосообщения. Своим появлением в образе Деда Мороза он хочет устроить ей сюрприз и заодно навестить сына.

В процессе развития действия персонаж Ефремова меняет наряд: с костюма Деда Мороза переходит к классическому смокингу с бабочкой. А в какой‑то момент предстает перед публикой лишь в нижнем белье. Под ярким красным колпаком у главного героя виднелась лысина — деталь, подчеркивающая его жизненный опыт.

Подобные визуальные акценты отражали внутреннюю эволюцию героя: от маскировки в образе Деда Мороза до почти полной искренности перед аудиторией и сценической партнершей.

Аплодисменты, цветы и признательность

Представление завершилось десятиминутной волной благодарных оваций. Множество зрителей принесли букеты и буквально усыпали сцену цветами. Публика долго не желала отпускать артистов. Композиции из цветов скопились у самых ног исполнителей, и эта сцена стала завершающим штрихом вечера.

Подобный финал закрытого показа оказался необычным даже для искушенной театральной аудитории. Восторженные аплодисменты и щедрые букеты стали откликом на мастерство актеров и работу всей творческой группы.

Новый статус: Михаил Ефремов как индивидуальный предприниматель

После возвращения в публичное пространство Михаил Олегович не только возобновил театральную деятельность, но и оформил статус индивидуального предпринимателя в области медиа и фотографии.

Согласно данным налоговой службы, в конце сентября Ефремов подал заявление на регистрацию ИП с основным видом деятельности "предоставление информации для средств массовой информации", а дополнительным — "фотографическая деятельность". Что кроется за этим решением, пока остается неясным.

Что случилось с Ефремовым

Михаил Ефремов в апреле прошлого года вышел на свободу после нескольких лет заключения в колонии. Его освобождение стало условно-досрочным. Артиста выпустили из колонии раньше срока. Суд принял во внимание его слабое здоровье и примерное поведение.

В колонии Ефремов оказался в результате страшного ДТП, которое произошло по его вине. Управляя своим джипом в нетрезвом состоянии Ефремов совершил столкновение с автомобилем, водитель которого погиб. После освобождения из колонии артиста поддержал Никита Михалков. Он дал ему возможность работать и выходить на сцену.

Перед премьерой спектакля Ефремов перестал ходить пешком по улицам и пользоваться общественным транспортом. Он пересел в авто с водителем и обзавелся охраной.

По материалам Starhit

А вы бы пошли на спектакль с участием Михаила Ефремова? Ответьте в комментариях.