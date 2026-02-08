Как сейчас выглядит Михаил Ефремов: печальный и в шапке Деда Мороза

25 и 26 марта в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова состоится показ драматического спектакля "Без свидетелей", созданного по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". Постановку осуществил сам Никита Михалков.

Кого Михаил Ефремов сыграет в новой постановке Никиты Михалкова

В главных ролях заняты Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Для Ефремова эти выходы на сцену станут первыми за пять с половиной лет после освобождения. Фотографии с репетиции уже опубликовал сайт KP.RU.

Снимки изданию предоставил театр "Мастерская "12" Никиты Михалкова. На одном из них он запечатлен рядом с Анной Михалковой – в шапке Деда Мороза и печальный.

Оно и не мудрено. Михаилу Ефремову предстоит сыграть героя-предателя, в прошлом обманувшего и женщину, которую он любил, и собственного сына. Спустя годы вынужденного разрыва он остается наедине со своей бывшей женой. Их встреча — это не просто разговор.

За внешне спокойным диалогом скрываются годы боли, неразрешенные вопросы и тяжелые, выстраданные признания. Это история о глубокой личной драме.

Билеты на спектакль поступят в продажу 9 февраля с 12:00 в театральных кассах и с 15:00 онлайн.

Как Никита Михалков пригласил Михаила Ефремова в свой театр

Полгода назад, представляя Михаила Ефремова труппе театра "Мастерская "12", художественный руководитель Никита Михалков заявил, что актер, прошедший через сложный жизненный период и недавно освободившийся, обратился к нему с просьбой о возвращении на сцену.

Михалков выразил уверенность в том, что пережитое заставило Ефремова многое переосмыслить. Он также подчеркнул свою неизменную веру в большое актерское дарование Михаила Олеговича и предположил, что совместная работа будет полезна как театру, так и самому актеру.

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов стал участником крупного ДТП, в ходе которого погиб курьер Сергей Захаров. Артиста осудили на семь с половиной лет лишения свободы.

В колонии Михаил Олегович занимался пошивом одежды, отвечал на письма родных и друзей, писал сценарии.

Первое, что поразило актера после выхода из мест не столь отдаленных, - это обилие китайских машин и то, что Юра Борисов сыграл Александра Сергеевича Пушкина.

