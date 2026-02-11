Михаил Ефремов перестал ходить пешком: что случилось

Актер Михаил Ефремов совсем скоро впервые после освобождения из колонии предстанет перед публикой. В канун премьеры спектакля с его участием Ефремов стал вести себя несколько иначе. Он больше не ходит пешком и не ездит в общественном транспорте.

Что случилось с Михаилом Ефремовым

Актер Михаил Ефремов больше не появляется на улицах Москвы. С недавних времен он пересел в автомобиль. Плюс ко всему, артиста сопровождает охрана.

Журналисты накануне попытались заговорить с Михаилом Ефремовым у театра. Но тот закутался в куртку, спрятал голову и немедленно ретировался в фойе. Вышел он из театра с охраной и сел в минивэн.

По некоторым данным, авто доставило Ефремова и компанию на вечеринку. Она проходила в ресторане в центре Москвы. Михаил Ефремов весь вечер просидел в VIP-зоне и старался не привлекать к себе внимание собравшихся.

В каком спектакле занят Михаил Ефремов

Михаил Ефремов репетирует роль в спектакле "Двенадцать" студии Никиты Михалкова. Его партнершей по сцене станет дочь режиссера Анна Михалкова. Ранее сообщалось, что премьера постановки откладывается на неопределенный срок из-за болезни режиссера Юрия Купера.

ДТП, перевернувшее жизнь

В июне 2020 года по вине Михаила Ефремова произошло страшное ДТП. Управляя внедорожником в нетрезвом виде, Ефремов совершил столкновение с другим автомобилем, водитель которого в результате аварии погиб. Актера приговорили к восьмилетнему сроку заключения. Однако в апреле 2025 года Ефремов покинул места лишения свободы.

После того как он был освобожден условно‑досрочно, именно театральная деятельность стала для него существенным этапом в общественной жизни. Руку Ефремову протянул Никита Михалков. В сентябре 2025 года, Михалков представил Ефремова в качестве актера своего театра. Тогда стало известно, что артист вошел в состав труппы "Мастерская 12".

По материалам Mash

