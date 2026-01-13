Новый этап Ефремова: после первой встречи Нового года на свободе — театр Михалкова и кино

После нескольких лет отсутствия в обычной жизни актер Михаил Ефремов впервые за долгое время встретил Новый год не в стенах учреждения, а дома. Теперь он строит планы на будущее, главные из которых — театральные гастроли по стране и возвращение на съемочную площадку.

"Первый Новый год на свободе": праздник в кругу близких

Для 62-летнего артиста эти праздники стали особенными. Впервые за последние пять лет он провел новогоднюю ночь дома. Это связано с тем, что предыдущие годы он находился в местах лишения свободы после громкой аварии 2020 года.

Сейчас все мысли Ефремова сосредоточены на работе. Весной 2026 года запланирована премьера спектакля "Без свидетелей", где он занят в труппе театра Никиты Михалкова "Мастерская 12".

После премьеры постановка отправится в тур по российским городам. Именно Михалков в сентябре 2025 года официально представил Ефремова как актера своего театра, дав старт его возвращению на сцену.

Семейный агент: один менеджер для отца и дочери

В профессиональной жизни артиста тоже произошли изменения. У него появился персональный агент, который занимается подбором проектов. Интересно, что этот же специалист работает и с 21-летней дочерью Михаила, Верой. Девушка сейчас учится на третьем курсе Школы-студии МХАТ и делает первые шаги в актерской профессии.

У Ефремова уже есть конкретные предложения о съемках, которые ждут своего часа. Как только завершится театральная премьера, он планирует активно вернуться в кино. В его планах — участие в многосерийном проекте для стриминга, полнометражном фильме и сериале в жанре антиутопии.

Что было с Ефремовым

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов попал в серьезное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к восьми годам колонии. В апреле 2025 года актер был условно-досрочно освобожден, а уже осенью того же года начал работу в театре Михалкова.