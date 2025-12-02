Соседов озвучил правду о Долиной: "Это не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца"

Музыкальный критик Сергей Соседов не смог промолчать о ситуации, сложившейся вокруг Ларисы Долиной. Он признался, что не очень-то верит в то, что певицу могли обмануть мошенники. Соседов слишком хорошо знает Долину. Он заявил, что у звезды 'мужские мозги'.

Соседов и его правда о Долиной

Сергей Соседов открыто заявил, что до сих пор не верит, что Лариса Долина могла стать жертвой обмана мошенников. Не тот она человек. Обвести Ларису Александровну вокруг пальца — миссия из разряда невыполнимых.

"Это не тот человек, которого можно обвести вокруг пальца. Я не представляю, чтобы Долина с трезвым, земным, корневым умом поверила запросто какому-то звонящему. Долина — это не наивная девушка", — сказал Сергей Соседов.

Он добавил, что не знает второго такого человека в российском шоу-бизнесе, кто мыслил бы так четко и логично, как Лариса Долина. Певица умна, у нее быстрые реакции. Она хорошо формулирует мысли и дает исчерпывающие ответы на любые темы практически без раздумий.

"У нее, если можно так выразиться, мужские мозги. Она всегда общается жесткими, холодным и сухими интонациями", — отметил Сергей Соседов.

Понимает возмущения людей

Сергей Соседов прекрасно понимает, почему люди так отреагировали на 'кейс Долиной'. Им непонятно, почему законопослушный гражданин покупает квартиру, а после слов знаменитости вдруг лишается всего. Соседов считает, что Долина должна вернуть деньги Лурье. И только так она может заслужить прощения.

"Считаю, что Долина должна полностью вернуть деньги за квартиру Полине", — заключил Сергей Соседов.

Что сейчас происходит с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина на фоне скандала с квартирой решила хранить молчание. Звезда запретила оставлять комментарии в личном блоге. Но возмущений от этого не стало меньше.

На этом фоне Лариса Долина уже начала терять деньги. Люди массово отказываются приходить на ее концерты и сдают билеты. Певице отказано в участии в конкурсе на получение государственного гранта в размере 76,6 млн рублей.

Продюсер Рудченко спрогнозировал, что телеканалы тоже откажутся от сотрудничества с Долиной и 'вырежут' номера с ее участием из новогодних эфиров.

По материалам URA.ru

