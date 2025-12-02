Продюсер Рудченко: Долину могут 'вырезать' из новогодних эфиров на ТВ

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предупредил, что эффект 'отмены' способен ударить по праздничным заработкам Ларисы Долиной. Скандал с продажей квартиры Долиной раздражает зрителей. Каналы могут исключить артистку, чтобы снизить негатив.

Что сказал Рудченко о Долиной

Продюсер Павел Рудченко считает, что из-за реакции общественности на историю с Ларисой Долиной, телевизионные каналы вполне могут пойти на то, чтобы убрать певицу из новогодних эфиров. Логика проста: каналам не хочется провоцировать раздражение и токсичность зрителей в свой адрес. Это влияет на их рейтинги.

"С Ларисой Долиной сложилась уже мемная история. И такой раздражающий фактор действительно работает, поэтому некоторые каналы действительно могут задуматься о том, чтобы 'вырезать' Долину из новогодних эфиров", — сказал Рудченко.

По мнению продюсера, молчание Ларисы Долиной только еще больше провоцирует народный гнев. Люди считают, что звезда решила свои проблемы, благодаря своим ресурсам. И чужое мнение ее совершенно не волнует.

Почему отменяют Ларису Долину?

Певица Лариса Долина спровоцировала невиданный хейт в свой адрес после истории с продажей квартиры в Хамовниках. Звезда выручила за недвижимость 112 млн рублей. А потом пошла в суд и заявила, что продала квартиру, поддавшись на уговоры аферистов, которые требовали с нее деньги.

Суд аннулировал сделку. Долиной вернули квартиру и деньги. Но осталась ни с чем покупательница. Поднялась волна гнева. Ларису Долину травят в Сети, требуя восстановить справедливость.

Люди не хотят идти на ее концерты и массово сдают уже купленные билеты. Лариса Александровна все это время отмалчивается. Единственное, что она сделала, отключила комментарии в соцсети к своим публикациям.

Телеведущая Ксения Бородина потребовала прекратить травить Долину. Она считает, что хейтеры таким образом могут добиться только того, что у певицы случится сердечный приступ.

По материалам News.ru.

