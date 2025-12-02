Лариса Долина не получит государственный грант в размере 76,6 млн рублей

Лариса Долина начала терять десятки миллионов рублей из-за скандала с продажей квартиры. Певице отказано в получении государственного гранта на крупную сумму. Заявка звезды была отклонена.

Долина не получит десятки миллионов

Президентский фонд культурных инициатив отказался рассматривать заявку компании 'Музкульт' на получение гранта в размере 76,6 млн рублей. 'Музкульт' связан с дочерью Ларисы Долиной и курирует музыкальную Академию певицы. Деньги запрашивались для поиска и поддержки юных талантов в будущем году.

Но заявка не прошла конкурсный отбор. Предполагается, что это связано со скандалом вокруг имени Ларисы Долиной. Певицу повсеместно отменяют из-за ситуации с продажей и последующим возвращением в собственность Ларисе Александровне квартиры.

Что происходит с Ларисой Долиной

Певица Лариса Долина столкнулась с жесткой критикой со стороны простых граждан из-за истории с квартирой. Звезда продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. А позже пришла в суд и заявила, что поддалась на уговоры аферистов и все вырученные от продажи недвижимости деньги передала им.

Суд немедленно отменил сделку купли-продажи. Ларисе Александровне вернули квартиру и деньги. А покупательница Полина Лурье осталась ни с чем.

Пока Долина отмалчивается, в Сети набирает обороты флешмоб. Люди откровенно троллят певицу, заявляя, что им тоже должны вернуть деньги за все их траты, поскольку, как и Долина, делали их неосознанно. К флешмобу присоединились Ксения Собчак с мужем, они тоже высмеяли певицу.

Лариса Долина уже начала терять деньги. Люди массово отказываются приходить на ее концерты и сдают билеты. Продюсер Рудченко спрогнозировал, что телеканалы тоже откажутся от сотрудничества с Долиной и 'вырежут' номера с ее участием из новогодних эфиров.

По материалам 'Абзац'.

А вы как считаете, реакция людей на историю с участием Долиной адекватна? Ответьте в комментариях.