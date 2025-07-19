Симоньян прервала молчание о коме Кеосаяна: "Не боюсь сглаза"

Журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян прервала молчание. Впервые за долгое время она высказалась о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна.

Маргарита Симоньян пообщалась с подписчиками своего телеграм-канала . Те волнуются за здоровье мужа Маргариты, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она честно рассказала им, как сейчас обстоят дела.

"Есть ли улучшения? Если боитесь сглаза, не отвечайте", — спросили у Симоньян поклонники. "Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать..." — ответила Маргарита.

Состояние Тиграна Кеосаяна остается неизменным уже на протяжении последних семи месяцев. Именно столько времени он находится в коме. Тигран Кеосаян находится в реанимации одной из московских клиник.

Маргарита Симоньян часто навещает мужа. Она разговаривает с ним и надеется, что когда-то он вернется домой.

Симоньян признавалась, что когда Тигран впал в кому, она не хотела жить.

У Тиграна Кеосаяна больное сердце. Он перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

Сейчас врачи не делают никаких прогнозов по поводу его состояния. Сама же Маргарита Симоньян говорила ранее о том, что медики просто обеспечивают ее мужу уход.