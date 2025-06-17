Симоньян раскрыла правду о коме Кеосаяна: "Врачи сейчас могут обеспечить только уход"

Журналистка Маргарита Симоньян вновь заговорила о состоянии мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Она дала понять, что медицина в его случае бессильна. Остается уповать только на Бога.

Просьба о молитвах

Маргарита Симоньян в телеграм-канале периодически общается с поклонниками. Она отвечает на вопросы о коме ее мужа Тиграна Кеосаяна. На этот раз ее прямо спросили о том, когда же проснется Тигран. И попросили разрешения чем-то помочь ему: что-то привезти, как-то поддержать.

Маргарита Симоньян в ответ сообщила, что помочь ее мужу можно только молитвами.

"Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо вам и всем, кто молится за него", — написала Симоньян в телеграм-канале .

Несколько месяцев комы

Маргарита Симоньян в начале января сообщила о болезни Тиграна Кеосаяна. На тот момент он уже пережил клиническую смерть и некоторое время находился в коме.

С того момента в состоянии режиссера мало что изменилось. Кеосаян по-прежнему в коме. Маргарита часто навещает мужа в клинике и читает молитвы. Она надеется, что все разрешится благополучно.

Дома возвращения Тиграна Кеосаяна ждут его мама, теща и трое детей. Маргарита Симоньян ранее рассказывала, что не водит сына и дочерей в клинику к отцу. Она не видит в этом смысла. Маргарита считает, что Тиграну от этого не станет лучше. Да и детям — тоже.