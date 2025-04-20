Симоньян заявила, что не хотела жить, когда Кеосаян впал в кому

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала о том, что судьба свела ее с мужем, когда Тиграну Кеосаяну было 45 лет. Уже на тот момент его физическое состояние оставляло желать лучшего. За прошедшие десятилетия врачи неоднократно предупреждали его о рисках, считая, что продолжительность его жизни весьма ограничена.

Однако благодаря встрече с Симоньян и появлению троих общих детей Кеосаян продолжал активную творческую деятельность, снимая фильмы и путешествуя по всему миру. Совместные путешествия становились источником вдохновения и позволили сохранить хорошее настроение и оптимизм, несмотря на медицинские ограничения.

Инцидент, приведший к экстренной госпитализации Тиграна Кеосаяна, произошел неожиданно и застал семью врасплох. Врачам пришлось срочно вмешаться. Хотя прогнозы были неблагоприятными, медики сделали все возможное для стабилизации его здоровья.

Размышляя о сложившейся ситуации, Симоньян подчеркивает ценность каждой минуты, проведенной вместе с любимым человеком. Жизнь супругов иллюстрирует важность правильного образа жизни и постоянного контроля собственного здоровья.