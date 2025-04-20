Симоньян заявила, что не хотела жить, когда Кеосаян впал в кому

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала о том, что судьба свела ее с мужем, когда Тиграну Кеосаяну было 45 лет. Уже на тот момент его физическое состояние оставляло желать лучшего. За прошедшие десятилетия врачи неоднократно предупреждали его о рисках, считая, что продолжительность его жизни весьма ограничена.
Однако благодаря встрече с Симоньян и появлению троих общих детей Кеосаян продолжал активную творческую деятельность, снимая фильмы и путешествуя по всему миру. Совместные путешествия становились источником вдохновения и позволили сохранить хорошее настроение и оптимизм, несмотря на медицинские ограничения.
Инцидент, приведший к экстренной госпитализации Тиграна Кеосаяна, произошел неожиданно и застал семью врасплох. Врачам пришлось срочно вмешаться. Хотя прогнозы были неблагоприятными, медики сделали все возможное для стабилизации его здоровья.
Размышляя о сложившейся ситуации, Симоньян подчеркивает ценность каждой минуты, проведенной вместе с любимым человеком. Жизнь супругов иллюстрирует важность правильного образа жизни и постоянного контроля собственного здоровья.
Маргарита Симоньян каждый день ездит в больницу к Тиграну Кеосаяну. Фото: соцсети
По словам Симоньян, она не была рядом с мужем, когда ему стало плохо. Телеведущая тут же поехала в больницу, узнав о том, что состояние Тиграна Кеосаяна критическое. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. Его жена не скрывает, что на тот момент ей не хотелось жить, но она взяла себя в руки ради детей.
«Я каждый день к нему хожу. Ты куда думаешь я вот отсюда поеду? Он меня ждет. Мы с ним общаемся, он мне отвечает. Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает», - поделилась Маргарита Симоньян с Борисом Корчевниковым.