Симоньян рассказала о детях от Кеосаяна: "Молились, зная, что у папы больное сердце"
Маргарита Симоньян. Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press
Дети Тиграна Кеосаяна продолжают за него молиться
Маргарита Симоньян ответила на вопросы своих подписчиков. Те посоветовали журналистке научить своих детей молиться за отца. Тигран Кеосаян уже полгода находится в коме. И как говорит Маргарите, врачи пока могут только обеспечить уход за пациентом. Что они и делают. Никаких прогнозов медики не дают.
Симоньян удивилась советам подписчиков. Она заверила, что ее дети знают молитвы. И всегда просят об отце у Всевышнего.
"Конечно, они молятся за папу каждый день. И старшие, и младшие. Они и до всего этого молились за папино здоровье, зная, что у папы больное сердце. У нас детки молятся с тех пор, как начинают говорить", - приводит Starhit слова Симоньян.
Телеведущей было важно услышать от пользователей Сети то, что ее слезы никто не считает нытьем. Маргарита понимает, что многие сталкиваются с большим горем. Но былое счастье с мужем бередит ей душу. Она вспоминает, как Тигран о ней заботился. Всегда поддерживал и восхищался красотой своей жены.
Симоньян вот уже полгода не варит любимые супы мужа. И заходит в его кабинет. Она верит, что Кеосаян придет в себя и вернется домой.