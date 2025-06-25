Симоньян рассказала о детях от Кеосаяна: "Молились, зная, что у папы больное сердце"

Маргарита Симоньян ответила на вопросы своих подписчиков. Те посоветовали журналистке научить своих детей молиться за отца. Тигран Кеосаян уже полгода находится в коме. И как говорит Маргарите, врачи пока могут только обеспечить уход за пациентом. Что они и делают. Никаких прогнозов медики не дают.

Симоньян удивилась советам подписчиков. Она заверила, что ее дети знают молитвы. И всегда просят об отце у Всевышнего.

"Конечно, они молятся за папу каждый день. И старшие, и младшие. Они и до всего этого молились за папино здоровье, зная, что у папы больное сердце. У нас детки молятся с тех пор, как начинают говорить", - приводит Starhit слова Симоньян.

Телеведущей было важно услышать от пользователей Сети то, что ее слезы никто не считает нытьем. Маргарита понимает, что многие сталкиваются с большим горем. Но былое счастье с мужем бередит ей душу. Она вспоминает, как Тигран о ней заботился. Всегда поддерживал и восхищался красотой своей жены.

Симоньян вот уже полгода не варит любимые супы мужа. И заходит в его кабинет. Она верит, что Кеосаян придет в себя и вернется домой.