Симоньян о прогнозе врачей для Кеосаяна: «Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит»

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» впервые за долгое время затронула волнующую всех тему — что сейчас происходит с Тиграном Кеосаяном. Телеведущая дала понять, что ее муж начал немного шевелить рукой и даже смог приоткрыть глаза, что свидетельствует о положительной динамике.
Стоит отметить, что интервью Маргариты Симоньян, посвященное состоянию здоровья ее мужа, представляет собой глубокое отражение человеческой уязвимости и ограниченности медицинских возможностей. Размышляя над ситуацией, в которой оказалась ее семья, Симоньян затронула тему неизведанных тайн человеческого мозга и факторов, влияющих на выход из комы.
Врачи, как отметила телеведущая, сталкиваются с большими проблемами при диагностике и лечении состояний, вызванных повреждением головного мозга. Каждый случай отличается особой спецификой, и никто не способен предсказать точное время выхода из комы или гарантировать полное восстановление функций организма. Именно поэтому многие доктора подчеркивают, что многое зависит от высших сил и внутренней энергии каждого конкретного пациента.
Маргарита Симоньян каждый день ездит в больницу к Тиграну Кеосаяну. Фото: соцсети
Отвечая на вопрос Бориса Корчевникова о позиции медиков, Симоньян подчеркнула важность гуманного отношения и постоянной заботы со стороны медицинского персонала. Несмотря на сложности, врачам удается поддерживать состояние больных, создавая условия для возможного улучшения качества жизни и минимизации негативных последствий травмы.
«Врачи говорят, что все в руках Божьих. Что все это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Кто-то выходит через 6 лет, кто-то через месяц, кто-то не выходит никогда. Почему это происходит или не происходит — ни один врач так и не смог объяснить. И дело, конечно же, не в профессионализме врачей, а в том, что медицина пока еще не знает про мозг», - подметила Маргарита Симоньян.
Телеведущая рада уже и тому, что ее муж Тигран Кеосаян начал давать хотя бы какую-то реакцию на происходящее вокруг. Он даже смог открыть глаза.