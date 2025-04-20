Симоньян о прогнозе врачей для Кеосаяна: «Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит»

Маргарита Симоньян в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» впервые за долгое время затронула волнующую всех тему — что сейчас происходит с Тиграном Кеосаяном. Телеведущая дала понять, что ее муж начал немного шевелить рукой и даже смог приоткрыть глаза, что свидетельствует о положительной динамике.

Стоит отметить, что интервью Маргариты Симоньян, посвященное состоянию здоровья ее мужа, представляет собой глубокое отражение человеческой уязвимости и ограниченности медицинских возможностей. Размышляя над ситуацией, в которой оказалась ее семья, Симоньян затронула тему неизведанных тайн человеческого мозга и факторов, влияющих на выход из комы.

Врачи, как отметила телеведущая, сталкиваются с большими проблемами при диагностике и лечении состояний, вызванных повреждением головного мозга. Каждый случай отличается особой спецификой, и никто не способен предсказать точное время выхода из комы или гарантировать полное восстановление функций организма. Именно поэтому многие доктора подчеркивают, что многое зависит от высших сил и внутренней энергии каждого конкретного пациента.