Какое наследство оставил после себя Игорь Золотовицкий - что получат жена и сыновья

После внезапной смерти актера и ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого встал вопрос о его наследстве. Юристы объяснили, как будет распределяться его имущество, и кто имеет на него первоочередное право.

Наследники первой очереди: жена и сыновья

Если выяснится, что Золотовицкий не оставил завещания, все его имущество по закону перейдет к самым близким родственникам — наследникам первой очереди. В их число входят:

Супруга, Вера Харыбина, с которой артист прожил в браке 37 лет.

Двое сыновей, Алексей и Александр.

Имущество, согласно закону, будет разделено между ними поровну, на три равные доли. Об этом рассказал юрист Александр Кудряшов.

Что именно он оставил: недвижимость и доходы

Точный полный список активов пока не обнародован. Однако по открытым данным на 2021 год можно составить приблизительную картину.

Известно, что в собственности у Игоря Яковлевича была недвижимость общей площадью почти 800 квадратных метров, а также два автомобиля. Его годовой доход в тот период оценивался в 6,3 миллиона рублей.

Учитывая его долгую и успешную карьеру в кино, театре и на руководящем посту, наследство представляет собой существенную материальную и историческую ценность.

Уход после тяжелой болезни

Напомним, Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак желудка, о котором актер и ректор не распространялся публично.

Его карьера была неразрывно связана с МХАТ: он окончил Школу-студию, много лет преподавал в ней, а с 2013 года занимал пост ее ректора. Как актер он сыграл более сотни ролей в таких известных проектах, как "Марш Турецкого", "Каменская" и "Улица Шекспира".