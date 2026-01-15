Верник — о Золотовицком: "Он не показывал, что ему тяжело"

В окружении Игоря Золотовицкого мало кто был в курсе, что тот ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Друг Игоря Яковлевича, телеведущий Вадим Верник объяснил, по какой причине он утаивал свой диагноз — даже в ситуациях, когда из‑за проблем со здоровьем приходилось отменять постановки с его участием.

Золотовицкий скрывал рак даже от близких

Вадим Верник поделился своими воспоминаниями об Игоре Золотовицком. Он признался, что в окружении ныне покойного артиста никто не знал о его тяжелой болезни. Золотовицкий не хотел, чтобы о диагнозе знали.

"Он не показывал, что ему тяжело, и не хотел, чтобы знали об этом. Потому что он боец по натуре и не хотел, чтобы его видели в другом качестве. Когда он мог, он играл спектакли", — поделился Вадим Верник.

Человек с энергией и чувством юмора

Верник рассказал, что Золотовицкий был потрясающим человеком. Он справлялся с массой дел и обязанностей, делая все легко, без тяжелой энергии. Золотовицкий был человеком с фантастическим уровнем чувства юмора. Своей позитивной энергией он заряжал всех, кто был рядом.

"Он родился в Ташкенте, и, может быть, его солнечная энергия, которой он был заряжен с детства, он его заряжала и всю жизнь и всех, кто был рядом", — добавил Верник.

До конца оставался бойцом

Глава Школы‑студии МХАТ, прославленный актер Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет. В качестве причины кончины знаменитости медики называют рак желудка. Артист не прекращал выступать на сцене и заниматься профессиональной деятельностью до тех пор, пока позволяло состояние здоровья, несмотря на тяжелое заболевание.

Игорь Золотовицкий появился на свет 18 июня 1961 года. В 1983 году он завершил обучение в Школе‑студии МХАТ, а с 1989 года начал вести преподавательскую деятельность в этом учебном заведении. В 2013 году Золотовицкий занял пост ректора одного из ведущих театральных вузов страны.

Прощание с Игорем Золотовицким состоится 17 января в МХТ имени Чехова. Похоронен Игорь Яковлевич будет на Троекуровском кладбище Москвы.

