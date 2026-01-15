Личная жизнь Игоря Золотовицкого: драматическая история с "Джульеттой", фиктивный брак и вечная любовь

14 января не стало известного актера, режиссера и ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Более 40 лет Игорь Яковлевич отдал родному МХТ им. Чехова. Почти 30 лет прожил с одной женой.

Вот так к судьбе Игоря Золотовицкого случились одна женщина и один театр. Но когда-то он не верил в личное счастье.

Первая драматичная любовь Игоря Золотовицкого

Игорь Золотовицкий впервые по-настоящему влюбился в юности, занимаясь в школьном драмкружке. Его избранницей стала Майя — сестра одной из его подруг.

Чувства были настолько сильными, что пара мечтала о браке. После его поступления в Школу-студию МХАТ девушка приезжала к нему в Москву, а на его тумбочке всегда стояла ее фотография. Родные и друзья в шутку сравнивали их с Ромео и Джульеттой.

Но однажды, приехав на зимние каникулы в Ташкент, Игорь не застал Майю на вокзале. Встретившая его сестра сообщила, что та вышла замуж. Актер едва добрался до дома, где его охватило отчаяние.

Мать, разделяя его боль, ругала Майю и пыталась утешить сына, но тщетно. Пережитый шок был так велик, что Игорь тяжело заболел, его мучили лихорадка и бред. Он чувствовал, что жизнь потеряла смысл.

Как признавался позже Золотовицкий в интервью "7Дней.ru", тогда время залечило рану, но изменило его. А в вопросах любви он стал более сдержанным и циничным.

Встреча с Майей случилась спустя много лет.

К тому времени она уже носила обручальное кольцо. На вопрос Игоря Золотовицкого "Зачем?" она объяснила: "Когда ты уехал в столицу, все вокруг твердили: "У него теперь там другая жизнь. Ты ему больше не интересна…".

В интервью изданию "Караван историй" Игорь Золотовицкий признался, что этот случай потряс его до глубины души. Ему казалось невозможным испытать чувство любви снова.

Примером для Игоря Золотовицкого являлись родители. Они прожили в согласии всю жизнь, обожая друг друга. И Золотовицкий просто представить себе не мог, что бывает иначе.