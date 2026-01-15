Личная жизнь Игоря Золотовицкого: драматическая история с "Джульеттой", фиктивный брак и вечная любовь

14 января не стало известного актера, режиссера и ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Более 40 лет Игорь Яковлевич отдал родному МХТ им. Чехова. Почти 30 лет прожил с одной женой.
Вот так к судьбе Игоря Золотовицкого случились одна женщина и один театр. Но когда-то он не верил в личное счастье.
Первая драматичная любовь Игоря Золотовицкого
Игорь Золотовицкий впервые по-настоящему влюбился в юности, занимаясь в школьном драмкружке. Его избранницей стала Майя — сестра одной из его подруг.
Чувства были настолько сильными, что пара мечтала о браке. После его поступления в Школу-студию МХАТ девушка приезжала к нему в Москву, а на его тумбочке всегда стояла ее фотография. Родные и друзья в шутку сравнивали их с Ромео и Джульеттой.
Но однажды, приехав на зимние каникулы в Ташкент, Игорь не застал Майю на вокзале. Встретившая его сестра сообщила, что та вышла замуж. Актер едва добрался до дома, где его охватило отчаяние.
Мать, разделяя его боль, ругала Майю и пыталась утешить сына, но тщетно. Пережитый шок был так велик, что Игорь тяжело заболел, его мучили лихорадка и бред. Он чувствовал, что жизнь потеряла смысл.
Как признавался позже Золотовицкий в интервью "7Дней.ru", тогда время залечило рану, но изменило его. А в вопросах любви он стал более сдержанным и циничным.
Встреча с Майей случилась спустя много лет.
К тому времени она уже носила обручальное кольцо. На вопрос Игоря Золотовицкого "Зачем?" она объяснила: "Когда ты уехал в столицу, все вокруг твердили: "У него теперь там другая жизнь. Ты ему больше не интересна…".
В интервью изданию "Караван историй" Игорь Золотовицкий признался, что этот случай потряс его до глубины души. Ему казалось невозможным испытать чувство любви снова.
Примером для Игоря Золотовицкого являлись родители. Они прожили в согласии всю жизнь, обожая друг друга. И Золотовицкий просто представить себе не мог, что бывает иначе.
Игорь Золотовицкий. Фото: Евгения Гусева/ "Комсомольская правда"
Фиктивный брак
В 1983 году Игорь Золотовицкий получил диплом Школы-студии МХАТ. Ему предложили место в труппе знаменитого театра, однако для этого требовалась московская прописка. Но купить жилье в столице у начинающего актера, уроженца узбекского Ташкента, не было возможности.
Помощь пришла от близкого друга — журналистки Елены Мясниковой, которая ради этого заключила с ним фиктивный брак.
"Я ей очень благодарен за наш фиктивный брак, ведь тогда получение прописки в Москве было для меня вопросом жизни и смерти — от этого зависело, смогу ли я остаться в профессии или нет. А ведь тогда в театральной жизни все только закручивалось, да еще как!", - впоследствии рассказывал Игорь Золотовицкий.
Спустя некоторое время они официально развелись, но сохранили теплые и дружеские отношения.
Брак Игоря Золотовицкого и Веры Харыбиной
История знакомства Игоря Золотовицкого с его второй женой, Верой Харыбиной, напоминает сюжет из романтической комедии. Они встретились в поезде, когда актер возвращался со спектаклей из Санкт-Петербурга в Москву. Девушку он заметил еще на платформе, и судьба распорядилась так, что в купе они оказались соседями.
Вера сразу привлекла внимание двух молодых артистов, и те, конечно, старались произвести впечатление. Ведь они были уже состоявшимися актерами! Девушка же, представляясь, сказала, что учится живописи. А на прощание обмолвилась, что дружит с Сергеем Колесниковым из их театра.
Позже Золотовицкий решил проверить это знакомство. Каково же было его удивление, когда Колесников не только подтвердил, что знает Веру, но и рассказал о ней совсем другую историю. Вера Харыбина — талантливая актриса Театра сатиры, выросшая в Пекине, где ее отец, ученый-физик, работал по контракту.
Осознав, что их мастерски разыграли, Игорь почувствовал укол обиды: "Как так, провела нас, как наивных мальчишек!". Именно это чувство и побудило его во что бы то ни стало отыскать хитрую незнакомку — сначала чтобы высказать претензию, а в итоге — чтобы завоевать ее сердце.
Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина. Фото: Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"
Игорь Золотовицкий с юмором рассказывал, что их свадьба состоялась, когда его супруга Вера была на последнем сроке беременности. Он шутил, что на торжестве тарелка невесты идеально размещалась на ее животе.
В браке у них родились два сына — Алексей и Александр, которые впоследствии, как и родители, выбрали актерскую и режиссерскую стезю.
Семейная история пары богата курьезными случаями. Золотовицкий вспоминал забавную историю о рождении старшего сына Алексея. Он отвез Веру в роддом, помог собраться, но при виде больничной обстановки у нее началась паника, и она умоляла мужа не оставлять ее здесь одну. Однако ему пришлось уехать, так как вечером того же дня театр улетал на гастроли в Японию.
Уже в токийском номере Игорь получил звонок из советского посольства с поздравлениями о рождении сына. Как выяснилось, эту телеграмму инициировал его друг.
Вернувшись через две недели, актер привез из-за границы множество дефицитных в СССР детских товаров: памперсы, соски, погремушки. Экономили тогда на всем: одноразовые подгузники стирали, заменяя наполнитель обычной марлей.
Супруга была верной спутницей артиста до конца жизни, разделяя и радости, и трудности. Несмотря на разность характеров и вкусов — она, по его словам, "девушка из XIX века", ценившая тишину, а он — "современный валенок", любивший фоном включать и телевизор, и радио.
Именно в этих контрастах, как считал Игорь Золотовицкий, и заключалась их гармония.
Читайте также: