Шаляпин — о недавнем интервью Пугачевой: "Мне кажется, что она пожалела сама об этом"

Шоумен Прохор Шаляпин высказался по поводу недавнего интервью Аллы Пугачевой. Артист прокомментировал некоторые заявления Аллы Борисовны. Почему он считает, что Примадонна наговорила лишнего?

Что Шаляпин сказал об интервью Пугачевой

Прохор Шаляпин в курсе всех событий. Он, конечно же, смотрел интервью Аллы Пугачевой. По мнению Прохора, Примадонна наговорила лишнего и сама осознает это.

"Здесь был какой-то перебор, но это опять же ее ошибка, и все равно мы все все ей простим в этом плане. Мне кажется, что она пожалела сама об этом интервью", — цитирует Прохора Шаляпина kp.ru.

При этом Шаляпин считает, что на некоторые фразы Аллы Пугачевой можно легко закрыть глаза. Ведь так или иначе, а певица вызывает у него чувство уважения. И является нашим прошлым.

Резонансное интервью Пугачевой

Алла Пугачева в сентябре этого года дала первое интервью после своего отъезда из России. Оно вызвало огромный общественный резонанс. Алла Пугачева рассказала, по какой причине и при каких обстоятельствах покинула Россию вместе с детьми.

Кроме этого, Примадонна заявила, что ее брак с Филиппом Киркоровым был фиктивным. За эти признания Пугачеву немедленно осудили. Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org заявил о цинизме Аллы Борисовны.

Когда Пугачева уехала из России

Алла Пугачева покинула Россию в начале 2022 года. Сначала Примадонна поселилась в Израиле, а позже с семьей перебралась в более комфортное и безопасное место, на Кипр. Лето Пугачева проводит в Юрмале. А недавно стало известно, что певица приобрела виллу в Болгарии.

