Пугачева рассказала, как решилась на отъезд из России: "Cобрали чемоданы, позвонили папе и сказали, что мы выезжаем"

Певица Алла Пугачева дала первое интервью после отъезда из России. Она поделилась своими откровениями с иноагентом Екатериной Гордеевой*. О чем рассказала Примадонна журналистке?

Откровения Аллы Пугачевой об отъезде из России

Алла Пугачева дала понять, что инициатива побега принадлежала ей, а не ее мужу, иноагенту Максиму Галкину**. Шоумен в то время находился за границей. Пугачева была дома с детьми.

"Мы собрали чемоданы, позвонили папе и сказали, что мы выезжаем. С собой у нас было 30 тыс. долларов, которые можно провести. Уехали в Израиль", — поделилась Алла Борисовна во время интервью на YouTube-канале 'Скажи Гордеевой*'.

Пугачева добавила, что решение об отъезде ей далось нелегко. Певица с болью в сердце покидала свой дом. Замок в деревне Грязь был обожаемым местом семьи Примадонны.

"Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит", — добавила Алла Борисовна.

Пугачева отметила, что в Израиле их никто не ждал. Никакой недвижимости в этой стране у семьи нет. Гражданства — тоже.

"Ни вилл у нас не было, ничего. Ехали в никуда абсолютно, гражданства Израиля не было", — сказала Пугачева.

Как выглядела Алла Пугачева во время интервью

Алла Пугачева для интервью выбрала расслабленный и стильный образ. Примадонна облачилась в джинсы и полувер винного оттенка. Кто-то уже успел заметить, что в какие-то моменты у Примадонны дрожал голос и тряслись руки.