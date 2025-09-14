Пригожин указал на цинизм Пугачевой из-за Киркорова: "Можно обманывать людей, имитируя брак?"

Алла Пугачева дала откровенное интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом в РФ). В нем Примадонна высказалась о "договорном" браке с Филиппом Киркоровым и своей настоящей любви к шоумену Максиму Галкину**.

Правда о замужестве Пугачевой с Киркоровым

Однако музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с сайтом Teleprogramma.org усомнился в искренности певицы. Он дал понять, что ее интервью явило собой образец драматического искусства. При этом мужа Валерии задело то, с каким пренебрежением Примадонна говорила о своем бывшем муже Филиппе Киркорове.

Якобы артистка просто терпела рядом талантливого мужа, но жила с ним только потому что так было необходимо. Алла Борисовна заявила, что на ее решение повлияли просьбы покойной мамы Филиппа. Виктория хотела, чтобы именно такая женщина как Примадонна присматривала за ее сыном. А Пугачева была восхищена тем, что тяжелобольная женщина заботиться о своем взрослом чаде.

Пригожин о цинизме Пугачевой

Иосиф заверил, что с Киркоровым артистка жила ни год, и ни два. И все это время они делали вид, что являются настоящей семьей. Теперь же Пугачева раскрыла секрет, заявив, что все это было по договору.

"В 1996 году они венчались в Иерусалиме. И если он всего лишь ее проект, то тем самым она раскрыла тайну шоу-бизнеса. Оказывается брак был по договору. И жила-то она с Киркоровым ни два года и ни три. То есть получается, что раскрыв секреты шоу-бизнеса, она показала всю правду. Можно было обманывать людей, имитируя брак? Она же призналась в своем обмане. Дважды цинизм получается. Веру обманула и общество", - говорит Пригожин.

* Катерина Гордеева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

** Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.