Соседов рассказал, как Пугачева разрушала карьеры артистов: "Пыталась скинуть любого"

Что говорил про Пугачеву Пригожин?

Слова Сергея Соседова в своем недавнем интервью подтвердил и продюсер Иосиф Пригожин. В подкасте Наташи Гасанхановой 'ДаДа – НетНет' Пригожин раскрыл истинную цель 'Рождественских встреч' Аллы Пугачевой. Артистка заявляла, что устраивает их для поддержки молодых талантов, а на самом деле таким образом пыталась сделать еще более значимым свое имя.

Что сейчас происходит с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева уже несколько лет с семьей живет за границей. Сначала она поселилась в Израиле. А когда в этой стране стало неспокойно, перебралась на Кипр. Лето Алла Борисовна проводит в Юрмале.

В сентябре этого года Алла Пугачева выступила с резонансными заявлениями. Примадонна дала первое большое интервью после эмиграции. В нем она дала характеристики многим артистам, а также рассказала подробно, как уезжала из России.

