Соседов рассказал, как Пугачева разрушала карьеры артистов: "Пыталась скинуть любого"
Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Global Look Press
Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева разрушала карьеры артистов
Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал артистов, рассказывающих об отношении к ним Аллы Пугачевой. Он подтвердил, что Примадонна разрушала карьеры исполнителей, которые могли составить ей конкуренцию. Что конкретно рассказал Сергей Соседов?
Слова Сергея Соседова об Алле Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева, и правда, приложила руку к тому, чтобы некоторые артисты никогда не взошли на музыкальный Олимп. По версии Соседова, Алла Борисовна не терпела никакой конкуренции. И расправлялась со всеми, кто так или иначе мог угрожать ее популярности.
"Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к ее музыкальному трону. Певица Мария Распутина была лишена возможности выходить на сцену со своим настоящим именем, а ведь настоящее имя Распутиной тоже Алла. Но Пугачева поставила условие: двум Аллам не бывать на сцене, — поэтому появилась Маша Распутина", — цитирует Сергея Соседова 'Общественная Служба Новостей'.
Алла Пугачева уже несколько лет с семьей живет за границей. Сначала она поселилась в Израиле. А когда в этой стране стало неспокойно, перебралась на Кипр. Лето Алла Борисовна проводит в Юрмале.
В сентябре этого года Алла Пугачева выступила с резонансными заявлениями. Примадонна дала первое большое интервью после эмиграции. В нем она дала характеристики многим артистам, а также рассказала подробно, как уезжала из России.
А вы как считаете, Алла Пугачева на самом деле рушила карьеры артистов или им просто не хватало таланта и мощи, чтобы стать популярными? Ответьте в комментариях.