Зачем Пугачева с Галкиным* купили в виллу в Болгарии в закрытой дачной зоне за 49 млн рублей

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) могут переехать жить в Болгарию. Как пишет Telegram-канал Mash, там они купли виллу в закрытой дачной зоне. Покупка недвижимости обошлась им в 49 млн рублей.

Зачем Пугачева купила виллу в Болгарии

Говорят, что сделала это Примадонна для того, чтобы сменить место жительство. Алла Борисовна какое-то время провела в Израиле, затем летала на Кипр и в Латвию. Теперь же артистка с мужем и детьми — 12-летними двойняшками Гарри и Лизой — может обосновался в Болгарии.

Сделка прошла в закрытом формате, инкогнито. И личное присутствие звездных покупателей на ней не требовалась. При этом Примадонне с мужем пришлось доказать легальное происхождение денег на покупку виллы.

Также есть версия, что обосноваться в Израиле Пугачева решила после того, как в прессе стали писать об их с Галкиным* недвижимости в Лимассоле. На Кипре у артистки есть дом за 350 млн рублей. Говорят, что этим летом певица стала искать новое жилье. Выбор пал на Болгарию.

Где в Болгарии будет жить Пугачева

Виллу артистка могла приобрести в закрытой дачной зоне на южном склоне Приплата. Там находятся дачи богатых олигархов. Главная концепция застройки — изоляция, частный доступ к домам и камеры на всей территории, а также полный контроль ежесуточно.

В комплексе 45 домов, из них 20 — уже почти построены. До столицы Болгарии от дачной зоны всего 10 минут на машине. Всюду высокий забор, так что семья Пугачевой не будет попадаться на глаза праздным зевакам.

В Болгарию с детьми Примадонна может наведаться уже в марте 2026 года. В этот период у Галкина* запланирован концерт в Софии.

Ранее мы писали, какую пенсию получает Пугачева. Кроме того, певица призналась, что запрещает своим детям читать в Интернете новости про их семью. Всю информацию двойняшки Гарри и Лиза получают от близких.

* Включен в реестр иностранных агентов.