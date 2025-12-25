Вынесли на носилках: у Веры Алентовой подкосились ноги во время прощания с Анатолием Лобоцким

83-летняя актриса Вера Алентова нашла в себе силы прийти попрощаться со своим коллегой, артистом Анатолием Лобоцким. Но Вера Валентиновна явно не рассчитала свои возможности. Что с ней произошло во время траурной церемонии?
Вере Алентовой стало плохо
Звезда культового советского фильма 'Москва слезам не верит' Вера Алентова пришла в Театр Маяковского на прощание с Анатолием Лобоцким. По свидетельству очевидцев, Алентова почувствовала себя плохо еще на пороге театра. Она шаталась и едва держалась на ногах.
Спустя какое-то время Веру Валентиновну вынесли из театра на носилках. И препроводили в машину скорой помощи. Что именно случилось с Верой Валентиновной, неизвестно. Близкие актрисы пока не прокомментировали ее состояние.
Анатолий Лобоцкий был партнером Веры Алентовой по фильму 'Зависть богов'. В картине Владимира Меньшова они сыграли влюбленную пару.
Момент прощания с Анатолием Лобоцким. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Когда состоялось прощание с Анатолием Лобоцким?
Церемония прощания с Анатолием Лобоцким состоялась 25 декабря в Москве, в Театре Маяковского, где служил актер. Похоронили Анатолия Лобоцкого на Троекуровском кладбище. Проститься с Лобоцким пришли многие знаменитости.
Дань памяти Лобоцкому отдали Игорь Костолевский, Ольга Прокофьева, Юлия Рутберг и другие известные личности. Игорь Костолевский в траурной речи говорил о таланте и скромности Анатолия Лобоцкого. Ольга Прокофьева отметила его стойкость в борьбе с раком. Лобоцкий никому не жаловался на болезнь и не просил помощи.
Анатолия Лобоцкого не стало 20 декабря. Он скончался после борьбы с раком. Лобоцкому было 66 лет.
Читайте также: