Вынесли на носилках: у Веры Алентовой подкосились ноги во время прощания с Анатолием Лобоцким

83-летняя актриса Вера Алентова нашла в себе силы прийти попрощаться со своим коллегой, артистом Анатолием Лобоцким. Но Вера Валентиновна явно не рассчитала свои возможности. Что с ней произошло во время траурной церемонии?

Вере Алентовой стало плохо

Звезда культового советского фильма 'Москва слезам не верит' Вера Алентова пришла в Театр Маяковского на прощание с Анатолием Лобоцким. По свидетельству очевидцев, Алентова почувствовала себя плохо еще на пороге театра. Она шаталась и едва держалась на ногах.

Спустя какое-то время Веру Валентиновну вынесли из театра на носилках. И препроводили в машину скорой помощи. Что именно случилось с Верой Валентиновной, неизвестно. Близкие актрисы пока не прокомментировали ее состояние.

Анатолий Лобоцкий был партнером Веры Алентовой по фильму 'Зависть богов'. В картине Владимира Меньшова они сыграли влюбленную пару.