Сердюков ездит по Москве на гелике Бородиной за 35 млн рублей

Николай Сердюков гоняет по столице на дорогом немецком внедорожнике. Он попал в поле зрения ДПС за рулем гелика. Машину Сердюкову подарила Ксения Бородина. Mercedes-Benz G-класса 2023 года выпуска стоит порядка 35 млн рублей.

Как сообщает телеграм-канал SHOT , Николай Сердюков постоянно нарушает правила дорожного движения. Сумма штрафов довольно внушительная — 280 тысяч рублей.

Приходят штрафы Ксении Бородиной. Именно она по документам является владелицей гелендвагена. Купила Бородина машину в конце 2024 года, как раз в разгар романа с Николаем Сердюковым. И ездит на авто исключительно он. Иногда — вместе с друзьями.

А ведь раньше у Николая Сердюкова из имущества было только парковочное место. Его брак с Ксенией Бородиной не напрасно называют мезальянсом, а Николая — альфонсом. Не так давно Сердюков получил новую должность. Он стал директором в фирме своей тещи, мамы телеведущей.

Бородина и Сердюков познакомились чуть больше года назад на съемках реалити-шоу 'Последний герой'. Ксения Бородина была ведущей проекта, а Николай Сердюков принимал в нем участие.

Их роман развивался стремительно. Сердюков очень быстро перебрался жить в особняк Бородиной. Затем сделал ей предложение. 3 июня этого года пара зарегистрировала отношения. Впереди у влюбленных пышная свадьба.