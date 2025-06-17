Овсянникова потрясена подарком Сердюкова Бородиной на свадьбу: "Господи, я не хотела это комментировать"

Бывшая участница 'Дома-2' Марго Овсянникова рассекретила подарок Ксении Бородиной на свадьбу. Николай Сердюков преподнес ей вполне утилитарную вещь. Марго шокирована таким преподношением от мужчины. Она считает, что Бородина достойна лучшего.

Марго Овсянникова высказалась по поводу свадебного подарка для Ксении Бородиной. Звезда телестройки и певица призналась, что не хотела бы получить такой презент от возлюбленного.

"У Ксюши спросили, что Николай подарил ей на свадьбу. И она ответила: 'Шины'. Господи, я не хотела это комментировать... Я желаю всем женщинам, чтобы вам дарили машины, квартиры, самолеты, острова. Особенно таким женщинам, как Ксения Бородина, как Ольга Бузова. Я понимаю Ольгу Бузову. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину. Я не говорю, что Ксения Бородина обеспечивает Николая. Не знаю. Ни в коем случае не лезу в их дела. Я хочу, чтобы девушки верили в себя. И находили для себя добытчиков и защитников", — цитирует Марго Овсянникову телеграм-канал 'Все реалити'.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились 3 июня. Бракосочетание состоялось в Барвихе. На нем присутствовали только самые близкие друзья пары.

Но совсем скоро состоится пышная свадьба Сердюкова и Бородиной. В минувшие выходные Ксения устроила девичник для подружек. А перед ним пара праздновала день рождения Николая.

Супруга Бородина порадовала пафосным ужином в ресторане в центре Москвы. На стол подавались необычные блюда.