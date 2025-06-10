Муж Бородиной Сердюков стал директором в фирме тещи

Телеведущая Ксения Бородина нашла работу для Николая Сердюкова. Пара открывает новый бизнес. Бородина привлекла свою 64-летнюю маму. Чем планирует заниматься компания Ксении и Николая?
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Это первый бизнес мамы Бородиной. Но открыт он, скорее всего, в интересах дочери и ее мужа.
Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились третьего июня. Бракосочетание состоялось в Барвихе. Сейчас пара наслаждается отдыхом в Турции. Новобрачные проводят свой медовый месяц в лучшем отеле Бодрума.
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