Сердюков: "Деньги в нашей семье зарабатывает Бородина"

Муж Ксении Бородиной сделал то, чего от него давно ждали. Николай Сердюков признался, что не он зарабатывает деньги. Коля фактически расписался в своей несостоятельности.

В эфире шоу ТНТ 'Сокровища императора' прозвучала фраза. Именно ее жаждали услышать многие хейтеры. Избранник Бородиной Сердюков отрекся от роли добытчика в семье.

"Деньги в нашей семье зарабатывает Бородина", — признался Сердюков.

Сделал он это в шутливой манере. Но в каждой шутке есть только доля шутки. Злопыхатели давно называют Сердюкова альфонсом. И вот получили подтверждение своей правоты из первых уст.

Бородина и Сердюков во время участия в шоу много ругаются. Он позволяет себе истерики. А она грубо просит его не повышать на нее голос.

Но при этом во время одного из испытаний Ксения полностью доверилась Николаю. Она делала только то, что он ей говорил.

"Ксюш, приятное ощущение, когда тобой командует мужчина?" — спросила у Бородиной ведущая шоу Ольга Бузова. "Да!" — ответила Ксения.

Бородина и Сердюков уже неделю находятся в статусе супругов. 3 июня пара расписалась в Барвихе. Впереди еще пышное торжество. Бородина готовится удивить всех размахом. Она умеет!