Свадьба Бородиной и Сердюкова потрясла Сеть: "Порадуемся за альфонса"

Телеведущая Ксения Бородина 4 июня оповестила подписчиков о важном событии в жизни. Она в третий раз вышла замуж. Ее бракосочетание с Николаем Сердюковым состоялось 3 июня в Барвихе.

На торжество пригласили только самых близких. Невеста блистала в белом брючном костюме и шляпке-таблетки с вуалью. Жених же был наряжен в традиционный для такого случая черный костюм.

В Сети на торжество Ксении Бородиной отреагировали очень бурно. Большинсво пользователей уверены в том, что и этот союз теледивы не будет долгим.

"Порадуемся за альфонса", — написал Саша. "Поздравляем, но не от всей души", — высказалась Светлана Федосеева не Шукшина. "У Колясика на фото лицо победителя", — оценила Анастасия. "Совет да любовь, будем ждать развода", — не без скепсиса заметил Owlik. "Посмотрела их в перепалке с космонавтом на шоу, какие они мерзкие, особенно скуф", — оценила Ивария. "Поздравляю опоссума. Пристроился законно теперь", — съязвила Наталья Мальцева. "Берем попкорн , чем этот цирк закончится", — предложила Lira. "Мне одной кажется, что у жениха выражение лица немного дебильное?" — поинтересовалась Аксенова Наталья. "Что же она натворила... Надеюсь, скоро разведутся", — высказалась Оксана Калинина. "Жених взял фамилию невесты?" — съязвила Оленька О. "Бородина тут красивая, мужик — просто фоном. Обнять и плакать. Хотя, может, она его как некрасивую подругу специально завела", — выдвинула предположение Анна.

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились на реалити-шоу 'Последний герой', где он был участником, а она — ведущей. Их роман был очень скоротечным.

Буквально через несколько недель после начала отношений Николай уже переехал жить в особняк Бородиной, познакомился с ее дочками. А затем и сделал предложение Ксении.

Общественность не очень верит в искренность Николая Сердюкова, считая его альфонсом, который намерен жить за счет богатой возлюбленной.