Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз: "Еще одно сокровище"

Телесваха Роза Сябитова сообщила прекрасную новость в телеграм-канале. Она вновь стала бабушкой. Роза Сябитова поблагодарила за счастье свою дочь Ксению и ее мужа Максима.

Роза Сябитова — дважды бабушка

Ведущая рограммы 'Давай поженимся!' Роза Сябитова во второй раз стала бабушкой. Она призналась, что очень счастлива. Ведь теперь у нее есть и внучка, и внук.

"С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо, моим любимым детям Ксении и Максиму за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье", — написала Роза Сябитова в телеграм-канале.

Она выразила благодарность врачам, которые помогали ее внуку появиться на свет.

Заявление дочери Розы Сябитовой

Дочь Розы Сябитовой Ксения Шевченко на днях сообщила, что вновь станет мамой. Она не стала озвучивать ни срок беременности, ни пол малыша, которого ждала. Оказалось, что Ксения и Роза до самого последнего момента хранили в тайне ото всех грядущее прекрасное событие.

Роза Сябитова же и вовсе молчала о том, что станет бабушкой во второй раз. И сообщила поклонникам обо всем, когда малыш уже появился на свет.

У Розы Сябитовой есть внучка Мирослава. Девочке три года. Роза обожает малышку и часто принимает ее в своем доме.

Недавно стало известно и о пополнении в семье другой ведущей программы 'Давай поженимся!'. У Ларисы Гузеевой родилась внучка. Мамой впервые стала дочь звезды Ольга Бухарова. Лариса Гузеева уже раскрыла имя маленькой внучки.

Вы рады за Розу Сябитову и ее семью? Ответьте в комментариях.