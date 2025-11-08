Лариса Гузеева раскрыла имя грудной внучки

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась прекрасной новостью. Она сообщила, что у нее родилась внучка. Мамой стала 25-летняя дочь Гузеевой Ольга Бухарова.

Что Лариса Гузеева рассказала о внучке

Лариса Гузеева подтвердила, что стала бабушкой. Ее дочь Ольга вышла замуж и подарила своей звездной маме внучку. Малышку назвали Ива.

"Это по-русски Ева. Замуж дочка успела выйти весной. Зять не из творческой профессии, его зовут Никита", — рассказала Лариса Гузеева.

Ведущая программы 'Давай поженимся!' долго скрывала новости о прибавлении в семье и своем новом статусе. Внучке Ларисы Гузеевой уже несколько месяцев. А вскрылась эта информация при весьма пикантных обстоятельствах.

Лариса Гузеева и скандал в аэропорту Тбилиси

Лариса Гузеева привлекла к себе внимание публики в аэропорту Тбилиси. На днях она возвращалась из столицы Грузии в Москву. Телеведущая устроила скандал, когда узнала о проблеме с местами в бизнес-классе.

Вместе с Гузеевой в аэропорту была ее дочка Ольга с младенцем на руках. Тогда-то все и заподозрили, что телеведущая стала бабушкой. Позднее она потдвердила свой прекрасный статус.

В Тбилиси Лариса Гузеева с дочкой летали навестить сына телеведущей Георгия Толордаву. Он уже несколько лет живет в Грузии. По какой причине Лариса Гузеева не стала сообщать поклонникам о рождении внучки, можно только догадываться.

Прекрасная новость появилась и о соведущей Ларисы Гузеевой по программе 'Давай поженимся!', Розе Сябитовой. Она во второй раз станет бабушкой. Дочь Розы сообщила, что вновь беременна.

По материалам телеграм-канала Mash.

А вы как думаете, почему Лариса Гузеева скрыла замужество дочери и появление у нее ребенка? Ответьте в комментариях.