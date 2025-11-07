Роза Сябитова готовится во второй раз стать бабушкой

Прекрасной новостью в личном блоге поделилась дочь телесвахи Розы Сябитовой Ксения Шевченко. Совсем скоро она вновь станет мамой. А Роза Сябитова станет дважды бабушкой.
Дочь Розы Сябитовой беременна
Дочь Розы Сябитовой Ксения Шевченко в личном блоге сообщила о беременности. Молодая женщина скоро станет мамой во второй раз. Ксения Шевченко дала понять, что она очень счастлива.
"Спешу сообщить радостную весть — мы с семьей ждем пополнения. Нас станет на одного больше!" — написала дочь Розы Сябитовой.
Ксения Шевченко впервые стала мамой летом 2022 года. Она родила дочку Мирославу. Малышке сейчас три года.
Роза Сябитова и ее дочь Ксения. Фото: Global Look Press
Реакция Розы Сябитовой на пополнение в семье
Телесваха Роза Сябитова пока публично не отреагировала на предстоящее пополнение в семье ее дочери. Но и без этого понятно, что ведущая шоу 'Давай поженимся!' счастлива. В своей внучке Мирославе Сябитова души не чает.
Мирослава часто бывает в гостях у звездной бабушки. Роза Сябитова с удовольствием посвящает малышке свое свободное время. И рассказывает о ней поклонникам в личном блоге.
Телесваха признавалась, что с появлением внучки в ее жизни начался 'новый виток молодости'. Сябитова счастлива быть бабушкой и считает этот статус очень важным в своей жизни.
Внучка Розы Сябитовой — Мирослава. Фото: соцсети Розы Сябитовой
