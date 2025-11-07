Роза Сябитова готовится во второй раз стать бабушкой

Реакция Розы Сябитовой на пополнение в семье

Телесваха Роза Сябитова пока публично не отреагировала на предстоящее пополнение в семье ее дочери. Но и без этого понятно, что ведущая шоу 'Давай поженимся!' счастлива. В своей внучке Мирославе Сябитова души не чает.

Мирослава часто бывает в гостях у звездной бабушки. Роза Сябитова с удовольствием посвящает малышке свое свободное время. И рассказывает о ней поклонникам в личном блоге.

Телесваха признавалась, что с появлением внучки в ее жизни начался 'новый виток молодости'. Сябитова счастлива быть бабушкой и считает этот статус очень важным в своей жизни.

