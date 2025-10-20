Сябитова — о молодом муже 82-летней Шавриной: "Может, он волонтер, ухаживает за ней безвозмездно"

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org объяснила, какие интересы может преследовать молодой муж певицы Екатерины Шавриной. По словам Розы, неправильно подозревать мужчину в корысти. Обстоятельства бывают разными.

Что сказала Роза Сябитова о молодом муже Шавриной

82-летняя Екатерина Шаврина открыто говорит о том, что счастлива в браке с мужчиной, который гораздо моложе нее. Когда-то молодой человек был поклонником артистки. А потом сумел добиться руки и сердца знаменитости.

Люди не очень-то верят в искренность намерений молодого мужа Шавриной. В Сети пишут, что тот может быть заинтересован в том, чтобы стать наследником певицы. Телесваха Роза Сябитова заявила, что не стоит думать об избраннике Екатерины Шавриной так плохо.