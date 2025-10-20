Сябитова — о молодом муже 82-летней Шавриной: "Может, он волонтер, ухаживает за ней безвозмездно"

Телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org объяснила, какие интересы может преследовать молодой муж певицы Екатерины Шавриной. По словам Розы, неправильно подозревать мужчину в корысти. Обстоятельства бывают разными.
Что сказала Роза Сябитова о молодом муже Шавриной
82-летняя Екатерина Шаврина открыто говорит о том, что счастлива в браке с мужчиной, который гораздо моложе нее. Когда-то молодой человек был поклонником артистки. А потом сумел добиться руки и сердца знаменитости.
Люди не очень-то верят в искренность намерений молодого мужа Шавриной. В Сети пишут, что тот может быть заинтересован в том, чтобы стать наследником певицы. Телесваха Роза Сябитова заявила, что не стоит думать об избраннике Екатерины Шавриной так плохо.
"Во-первых, чтобы знали и мужчины, потому что им кажется, что только они любят молодых женщин. Для них открываем секрет: возрастные женщины тоже любят молодых. Никто старых не любит, это я вам точно могу сказать.
И второй момент. Почему мы сразу так плохо думаем о человеке? Может, он волонтер, ухаживает за ней безвозмездно. Хочет помочь пожилому человеку", — прокомментировала Роза Сябитова Teleprogramma.org.
Екатерина Шаврина с молодым мужем. Фото: кадр программы 'Привет, Андрей!'
Екатерина Шаврина счастлива с молодым мужем
Певица Екатерина Шаврина представила публике своего молодого супруга. Вместе они пришли на шоу Андрея Малахова 'Привет, Андрей!'. Шаврина рассказала, что они знакомы с 2004 года.
Молодой человек был поклонником артистки с 1993 года. И добился ее расположения. Екатерина Шаврина рассказала, что он преданный и заботливый.
Певица призналась, что чувствует себя моложе своих лет. Она старается сохранять позитив. И радоваться жизни, несмотря на удары судьбы. В этом году Шаврина потеряла сына.
Ранее певица была гражданской женой композитора Григория Пономаренко. После расставания с ним она вышла замуж за фокусника Григория Лаздина.
