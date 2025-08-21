"С какого перепугу он должен сидеть с ней?": Сябитова — о Тимати, оставившем Валю Иванову и дочку ради загула в Турции

Хороший генофонд

Роза Сябитова поддержала и молодых женщин, которые рожают детей от Тимати. Она заявила, что у знаменитости отличный генофонд. И всем от этого только лучше.

"То, что от Тимати рожают детей, меня не удивляет. У него хороший генофонд. Почему бы нет? Если женщина соглашается рожать без штампа в паспорте, не будучи в статусе жены и не дав ребенку официального статуса, это проблема этих девушек. Причем здесь Тимати? Ну попросила — пожалуйста", — добавила Роза Сябитова.

А Вале Ивановой не стоит обольщаться по поводу того, что мама Тимати принимала у нее роды. Это вообще не говорит о каком-то особенном отношении к ней Симоны. Мама Тимати прекрасно знает, что делает.

"То, что мама принимает роды, пуповину перерезает... Так она внука своего принимает, а никак не невестку. И таких у невесток может быть вагон и маленькая тележка. Здесь вообще речь об этом не идет!" — уверена Сябитова.

Скандал с Тимати: как это было

Второго августа рэпер Тимати стал отцом в третий раз. Валентина Иванова родила ему дочку Эмму. Счастливый папаша забирал малышку и ее маму из клиники.

А 15 август Тимати исполнилось 42 года. Праздновать эту прекрасную дату он отправился в Турцию. На роскошной яхте Тимати отрывался в шумной компании, а Валя осталась дома с дочкой.

Эта история спровоцировала жуткий скандал. На Тимати немедленно обрушился хейт в Сети. Музыкант молчать не стал и одной фразой поставил всех на место.

Тимати заявил, что живет свою жизнь так, как считает нужным. И ни перед кем отчитываться он не намерен. После рождения сына Ратмира Тимати уезжал на серфинг на Мальдивы.