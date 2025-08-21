"С какого перепугу он должен сидеть с ней?": Сябитова — о Тимати, оставившем Валю Иванову и дочку ради загула в Турции

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org прокомментировала скандал, в который угодил Тимати. Сябитова оценила демарш Тимати. Вместо того, чтобы сидеть рядом с Валей Ивановой после рождения дочери Эммы, рэпер укатил в Бодрум отмечать день рождения.
Тимати имеет право?
Сваха Роза Сябитова дала понять, что поддерживает Тимати. Осуждать знаменитость никаких поводов она не видит. В роли отца он бесподобен и безупречен.
"Почему Тимати не должен тусить? Валя Иванова не жена ему. Он ведет себя порядочно — не отказывается от своих детей, записывает на свою фамилию. Как отца его укорить вообще не в чем. С какого перепугу он должен сидеть с ней? Она не жена. Она мать. А таких матерей у него вон сколько", — высказалась Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.org.
Валентина Иванова и Тимати. Фото: Global Look Press
Хороший генофонд
Роза Сябитова поддержала и молодых женщин, которые рожают детей от Тимати. Она заявила, что у знаменитости отличный генофонд. И всем от этого только лучше.
"То, что от Тимати рожают детей, меня не удивляет. У него хороший генофонд. Почему бы нет? Если женщина соглашается рожать без штампа в паспорте, не будучи в статусе жены и не дав ребенку официального статуса, это проблема этих девушек. Причем здесь Тимати? Ну попросила — пожалуйста", — добавила Роза Сябитова.
А Вале Ивановой не стоит обольщаться по поводу того, что мама Тимати принимала у нее роды. Это вообще не говорит о каком-то особенном отношении к ней Симоны. Мама Тимати прекрасно знает, что делает.
"То, что мама принимает роды, пуповину перерезает... Так она внука своего принимает, а никак не невестку. И таких у невесток может быть вагон и маленькая тележка. Здесь вообще речь об этом не идет!" — уверена Сябитова.
Скандал с Тимати: как это было
Второго августа рэпер Тимати стал отцом в третий раз. Валентина Иванова родила ему дочку Эмму. Счастливый папаша забирал малышку и ее маму из клиники.
А 15 август Тимати исполнилось 42 года. Праздновать эту прекрасную дату он отправился в Турцию. На роскошной яхте Тимати отрывался в шумной компании, а Валя осталась дома с дочкой.
Эта история спровоцировала жуткий скандал. На Тимати немедленно обрушился хейт в Сети. Музыкант молчать не стал и одной фразой поставил всех на место.
Тимати заявил, что живет свою жизнь так, как считает нужным. И ни перед кем отчитываться он не намерен. После рождения сына Ратмира Тимати уезжал на серфинг на Мальдивы.
