Раскрыты подробности свадьбы Бородиной и Сердюкова

Стали известны некоторые детали предстоящей свадьбы Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Пара совсем скоро устроит пышное торжество для близких и друзей. Для этой цели будет арендована роскошная вилла в Подмосковье.

Только аренда дома обойдется Бородиной и Сердюкову минимум в три миллиона рублей, сообщает телеграм-канал 'Светский хроник' . Это одна из самых дорогих площадок.

Виллу называют "маленькой Италией". Это роскошный особняк с каскадными лестницами и огромным садом. Расположена вилла в часе езды от Москвы. Здесь все отсылает к Италии и оформлено в стиле дорого-богато. Свадьба Бородиной и Сердюкова будет в итальянском стиле.

На своем третьем по счету торжестве Ксения Бородина решила не экономить. А вдруг это уже последняя свадьба в ее жизни?!

Ксения Бородина и Николай Сердюков уже почти три недели находятся в статусе супругов. Пара расписалась в Барвихе 3 июня. На бракосочетании присутствовали только родственники и самые близкие друзья Бородиной и Сердюкова.

На свадьбу же новобрачные пригласили большое количество гостей. Их точное число будет известно позже.

Ксения Бородина не устает баловать мужа дорогими подарками. Николай Сердюков по Москве передвигается на 'гелендвагене'. Машина была куплена Ксенией в разгар их романа и по документам ей же и принадлежит.

Ксения помогла Сердюкову с трудоустройством. Он сейчас оформлен директором в компании своей тещи.